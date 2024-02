Varanasi game youth suicide: ગેમ એડિક્ટ રણવીરની આત્મહત્યા બાદ તેનો મિત્ર પણ આત્મહત્યા કરવા જઈ રહ્યો હતો

વારાણસી: બે દિવસ પહેલા કેન્ટ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં 19 વર્ષના રણવીર ઉપાધ્યાયે આત્મહત્યા કરી લીધી હતી. ઘટનાના માત્ર 24 કલાક બાદ વારાણસીથી લગભગ 900 કિલોમીટર દૂર પોલીસે ઈન્સ્ટાગ્રામ પર મોકલેલા મેસેજને ડીકોડ કરીને તેના મિત્રનો જીવ પણ બચાવ્યો હતો. રણવીરે 9 ફેબ્રુઆરીએ આત્મહત્યા કરી હતી. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે રણવીર એક એવી ગેમમાં સામેલ હતો જેના કારણે વિદેશમાં પણ લોકો પોતાનો જીવ આપી રહ્યા છે. તેના પરિવારમાં એકમાત્ર રણવીર નાની ઉંમરમાં ખૂબ જ બુદ્ધિશાળી હતો. આ રમતના કારણે તે પોતાના પરિવારથી સંપૂર્ણપણે દૂર થઈ ગયો હતો. પરિવારજનોએ પોલીસને જણાવ્યું કે તેણે સોશિયલ મીડિયા પર મેસેજ શેર કર્યા બાદ આત્મહત્યા કરી લીધી.

સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટના ટ્રેસિંગ દરમિયાન મળી મહત્વની માહિતી: સૌથી મોટી વાત એ છે કે પોલીસ રણવીરના મૃત્યુ બાદ તેના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટને ટ્રેસ કરી રહી હતી, જ્યારે વારાણસીથી લગભગ 900 કિલોમીટર દૂર કોટામાં રહેતો તેનો એક પુત્ર એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ કરતો હતો, મિત્ર અગસ્ત્યનું. સંદેશો સામે આવ્યો. તેણે સોશિયલ મીડિયા પર મૃત્યુનો સંદેશો પણ મોકલ્યો હતો. પોલીસે તેને સમયસર ડીકોડ કરીને સ્થાનિક પોલીસની મદદ લઈ તેનો જીવ બચાવ્યો હતો. પોલીસ અગસ્ત્ય અને રણબીરની પ્રોફાઇલ દ્વારા આ ગેમ સાથે સંકળાયેલા અન્ય લોકો પર પણ નજર રાખી રહી છે જેમણે પોતાનો જીવ આપ્યો હતો.

અગસ્ત્ય ઓકે નામની પ્રોફાઈલ પરથી ખુલ્યું રહસ્ય: પોલીસ અધિકારીઓનું કહેવું છે કે કરોડપતિ પરિવારનો એકમાત્ર પુત્ર રણવીર જિમ જતો હતો. તેણે એક સારું શરીર પણ બનાવ્યું હતું, પરંતુ તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર કેટલાક વીડિયો અને ફોટા મળી આવ્યા છે જે દર્શાવે છે કે તેને ગેમ્સની લત હતી. તે રમતમાં દર્શાવેલ બાબતોના આધારે પોતાના જીવનમાં પ્રવૃત્તિઓ કરતો હતો. પોલીસને રણવીરના ઈન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટમાંથી કેટલાક એવા ફોટો અને વીડિયો મળ્યા છે જે સામાન્ય લોકોને પરેશાન કરી શકે છે. જ્યારે પોલીસે તેની પ્રોફાઈલ સર્ચ કરી ત્યારે તેમને અગસ્ત્ય ઓકે નામની પ્રોફાઈલ મળી. આ પ્રોફાઇલ સતત અપડેટ કરવામાં આવી રહી હતી. આ પ્રોફાઇલ 24 કલાકની અંદર બે વાર અપડેટ કરવામાં આવી હતી. આમાં, પ્રથમ વખત, પ્રોફાઇલ ઓપરેટ કરનાર વ્યક્તિએ આત્મહત્યાની પદ્ધતિની તસવીર બનાવી અને તેને તેની પ્રોફાઇલ પર પોસ્ટ કરી. આ પછી, મેં રાત્રે જ તેને કાઢી નાખ્યું, પરંતુ બીજા દિવસે સવારે મેં આ પોસ્ટ ફરીથી લખી હતીસી કે ....Should I kill my self or have a cup of coffee....સૌથી મોટી વાત એ છે કે આ પોસ્ટ બાદ ત્રીજી પોસ્ટ પણ 10મીએ રાત્રે લગભગ 11 વાગે કરવામાં આવી હતી. તેમાં લખ્યું હતું કે તમે બધા જાણો છો. જોકે, આ મેસેજ પણ બાદમાં ડિલીટ કરી દેવામાં આવ્યો હતો.

અગસ્ત્ય ઓનલાઈન ગેમિંગ દ્વારા રણવીર સાથે જોડાયેલો હતો: શનિવારે રાત્રે લગભગ 11:00 વાગ્યે આ છેલ્લી અપડેટ પછી, તેણે તેના સાયબર સેલ દ્વારા પોલીસ પ્રોફાઇલની વિગતો શોધી કાઢી અને તરત જ ત્યાંની સ્થાનિક પોલીસનો સંપર્ક કર્યો. આ કડીના આધારે પોલીસે તપાસ હાથ ધરી હતી. જ્યારે અમને ખબર પડી કે તે કોની પ્રોફાઇલ છે, ત્યારે પોલીસ ત્યાં પહોંચી અને વસ્તુઓનું સંચાલન કર્યું અને છોકરાનો જીવ બચાવ્યો. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ પોસ્ટ કરનાર છોકરો કોટામાં રહેતો હતો અને એન્જિનિયરિંગની તૈયારી કરી રહ્યો હતો. તે ઓનલાઈન ગેમિંગ પ્લેટફોર્મ દ્વારા રણવીર સાથે પણ જોડાયેલો હતો.

પૂછપરછ દરમિયાન પોલીસને જાણવા મળ્યું કે રણવીરને પરિવારના સભ્યો પ્રેમથી ડીંક કહેતા હતા. 3 મહિના પહેલા સુધી તે ખૂબ જ મૈત્રીપૂર્ણ વર્તન કરતો હતો. આ પછી તે શાંત રહેવા લાગ્યો. પરિવારના સભ્યો પણ ભૂતિયા તાંત્રિકના સંપર્કમાં હતા. રણવીરને છેલ્લા 5 વર્ષથી આ ગેમની લત હતી. ઘરે જ, તેણે તેના રૂમના ભાગમાં એક સંપૂર્ણ ગેમિંગ ઝોન તૈયાર કર્યો હતો. તેના ત્રણ મિત્રો લગભગ એક જ સમયે ગેમ રમવા તેની સાથે કનેક્ટ થતા હતા.