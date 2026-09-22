ঘূর্ণিঝড়ের জল্পনা ওড়াল হাওয়া অফিস, নিম্নচাপের প্রভাবে রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস

ঘূর্ণিঝড়ের জল্পনা ওড়াল হাওয়া অফিস, নিম্নচাপের প্রভাবে রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস
West Bengal Weather Forecast: আজ দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে ৷ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 এবং 27 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ।
Published : September 22, 2026 at 7:34 AM IST
কলকাতা, 22 সেপ্টেম্বর: ঘূর্ণিঝড় নিয়ে জল্পনা চললেও এখনও তার কোনও পূর্বাভাস মৌসম ভবনের তরফে নেই বলে জানাল আলিপুর আবহাওয়া অফিস ৷
এই বিষয়ে হাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে সমুদ্রে ঘনীভূত নিম্নচাপটি সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে । এটির অবস্থান পূর্ব মধ্য ও বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগরে । অভিমুখ পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে । পরবর্তী 48 ঘণ্টায় সেটি অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে । এরপর উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ এবং দক্ষিণ ওড়িশা উপকূল অভিমুখে যাওয়ার সম্ভাবনা । এর প্রভাবে সমুদ্র উত্তাল থাকবে ৷ সেই কারণে 25 সেপ্টেম্বর শুক্রবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্র যেতে নিষেধ করা হয়েছে ৷
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ মঙ্গল থেকে শুক্রবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দুই 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, হাওড়া, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম জেলায় ।
দক্ষিণবঙ্গে বৃহস্পতিবার সব থেকে বেশি দুর্যোগের আশঙ্কা থাকবে ৷ বিশেষ করে উপকূলের জেলাগুলিতে । এদিন অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে ।
কলকাতা-সহ সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে । তবে উপকূলের জেলাগুলিতে অর্থাৎ, দক্ষিণ 24 পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর-সহ সমুদ্র তীরবর্তী অংশে ঝোড়ো হাওয়ার গতিবেগ 50 কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে ।
উত্তরের আবহাওয়া যেমন থাকবে
উত্তরবঙ্গে আজ মঙ্গলবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা কম । তবে আগামিকাল বুধবার থেকে দার্জিলিং, কালিম্পং ও জলপাইগুড়ি জেলাতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে ।
বৃহস্পতি ও শুক্রবার বৃষ্টি বাড়ার সম্ভাবনা । এদিন জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার কিছু অংশে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকতে পারে ।
বুধ থেকে শনিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলার কিছু অংশে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে ।
কলকাতার আবহাওয়ার পূর্বাভাস
কলকাতাতে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা রয়েছে । বুধ এবং বৃহস্পতি এই দু'দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে দমকা বাতাস 30 থেকে 50 কিলোমিটার গতিবেগে বইতে পারে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
সোমবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.03 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.05 ডিগ্রি বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01 এক ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 95 এবং সর্বনিম্ন 64 শতাংশ ।