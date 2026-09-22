মনের কথা আজ এদের সঙ্গে ভাগ করে নিন, রাশিফলে কাদের পরামর্শ
22 September 2026 Horoscope: কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : September 22, 2026 at 12:04 AM IST
মেষ (ARIES) : প্রেয়সীর সঙ্গে থাকার সময়েও হয়ত আপনি হৃদয়ঘটিত বিষয়কে দূরে সরিয়ে রাখবেন, কেননা কাজের চিন্তায় আপনার মাথা ভরে থাকবে । কিন্তু আপনার সঙ্গীর সমর্থন পাওয়ায় আপনি চাপমুক্ত হবেন । আর্থিক ক্ষেত্রে আপনার আয় বাড়ানোর আকাঙ্ক্ষার জন্য মানসিক চাপে ভুগবেন । পেশাগত দিকে কঠোর পরিশ্রমের প্রশংসা পাওয়ায় আপনি উজ্জীবিত বোধ করবেন । আপনাকে এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে অবস্থান সাফল্যের গ্যারান্টি না দিলেও, ধৈর্য্য ধরে থাকলে সবই হয় !
বৃষ (TAURUS) : গণনা বলছে ভালোবাসা ও সম্পর্কের জন্য এটি একটি চ্যালেঞ্জিং সময় । কোনও কিছুকে গুরুত্ব না দেওয়ার আপনার মনোভাবে আপনার সঙ্গী ক্ষুব্ধ হবেন । সম্পর্কে সঙ্গতি বজায় রাখতে আপনাকে বেশি খাটতে হতে পারে । ভাগ্য আজ আপনার সহায় থাকবে, কেননা আর্থিক অবস্থা খুবই ভালো থাকবে । এই সময়ে আপনি যে কোনও আর্থিক সমস্যা অতিক্রম করতে পারবেন । পেশাগত বিষয়ে ই-মেল পাঠানোর সময় সতর্ক থাকুন, কেননা সাংঘাতিক কোনও ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে । কাজের ঝামেলা এড়ানোর জন্য সময় নিয়ে কিন্তু উৎকর্ষতা বজায় রেখে কাজ করুন ।
মিথুন (GEMINI) : যে কোনও ধরনের অংশীদারিত্বে যাওয়ার জন্য ভালো দিন । কাছের বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানো, জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট খোলা, চুক্তি কড়া, এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করার দিন আজকে । আজকে আপনি যাই করবেন তাই ভালো করবেন । আপনাদের মধ্যে যারা আরও পড়াশোনা করতে চান, তারা হয়ত আজকে বুঝে শুনে সিদ্ধান্ত নেবেন ।
কর্কট (CANCER) : মানুষজন আপনাকে ঘিরে থাকবে । আপনি নিজের স্ফূর্তি দিয়ে তাদের মনোরঞ্জন করবেন । সামাজিক যোগাযোগ আপনার জন্য সুবিধাজনক হবে । শিক্ষার্থীরা ভালো ফল করবেন এবং নিজেদের কাজ মন দেবেন । এটি একটি ভালো দিন হবে । এই ইতিবাচকতার ভালো ব্যবহার করুন । ব্যবসার ব্যাপারে চাপ নেবেন না, আজকের দিনটি বোনের সঙ্গে কাটান । তাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে যান এবং সে যে সমস্ত জিনিসগুলি সবচেয়ে পছন্দ করে সেগুলি দিন ।
সিংহ (LEO) : আজকে চেষ্টা করুন কিছু সুরক্ষামূলক পোশাক-আশাক পরতে, বর্ম হলেই চলবে । কারণ আজকে আপনার দিনটি ভালো খারাপ মিশিয়ে । আপনি যা আশা করছেন তা হয়ত মিস করে যাবেন আবার যেটা আশা করছেন না হয়ত তার মুখোমুখি পড়ে যাবেন । আজকে, আপনার খরচ কিছুটা বেশি হবে । যদি আপনার বোন আপনার থেকে অনেক দূরে থাকে, তাহলে বহু সময় ধরে তার সঙ্গে ফোনে অথবা সোশাল মিডিয়াতে কথা বলুন ।
কন্যা (VIRGO) : সতর্ক থাকুন যখন আপনি আশাতীত সাফল্য উপভোগ করছেন ! কিন্তু আজকে হয়ত আপনার মজার সময়টা আপনার সমস্যা নিয়ে কথা বলতেই কেটে যাবে । নতুন কোনও ব্যবসার জন্য টাকা পয়সা রোজগারের আশা করুন । আজকে আপনার ব্যবসা শিখরে থাকবে ।
তুলা (LIBRA) : আপনি নিজের সম্মান অথবা সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী থাকবেন । আপনার উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা কাজের জায়গায় উন্নতি করতে সাহায্য করবে । এখন সেই সমস্ত ধারণাগুলিকে সম্পূর্ণ করার সময়, যা এতকাল পিছনে পড়ে ছিল । দিনের বেশিরভাগ সময় আপনার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কাটাবেন । আপনার মনে কী চলছে তা আপনার ভাইবোন এবং বাবা-মায়ের সঙ্গে আলোচনা করুন ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : আজকে হঠাৎ, আপনাকে কেমন দেখতে তা নিয়ে আপনি সচেতন হয়ে আছেন । আপনাকে কেমন দেখাচ্ছে, আপনি কেমন জামাকাপড় পরছেন, কেমনভাবে চলাফেরা করছেন, সবকিছুই আজকে আপনার চিন্তার বিষয় । একদম পরিপাটি হয়ে, আপনি নিজেকে সবচেয়ে ভালো কল্পনা করবেন । মেকওভার ছাড়া, টাকা পয়সা খরচ করাও একটি কাজ যাতে আপনি সিদ্ধহস্ত ।
ধনু (SAGITTARIUS) : আজকের সকাল অলসভাবে শুরু হচ্ছে বলে মনে হয়, আপনার এনার্জি শূন্য । তাই, আপনি হয়ত আপনার কাজকর্মের বিকেন্দ্রীকরণ করতে অর্থাৎ আপনার সহকর্মীদের মধ্যে ভাগ করে দিতে পারেন । নিশ্চিত করুন সঠিক মানুষকে দায়িত্ব দিচ্ছেন, নাহলে হয়ত আপনার সিদ্ধান্তের জন্য আক্ষেপ করতে হবে পারে । আপনার মনে যা কিছু আছে তা নিয়ে আপনার বোনের সঙ্গে কথা বলতে পারেন আপনার পরিবার এবং আর্থিক সমস্যাগুলি সংক্রান্ত সমস্ত মানসিক দূরে সরিয়ে রেখে ।
মকর (CAPRICORN) : আপনার জন্য, যুদ্ধ এবং ভালোবাসায় সব কিছু চলে, এবং আপনি সমস্ত সম্ভাব্য পথ অবলম্বন করেন নিজের লক্ষ্য পূরণ করতে । আপনার শক্তিশালী ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে এবং এটি আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে । আপনি একজন নরম মনের মানুষ এবং অন্যদেরকে দুঃখিত বা বিপদে পড়া অবস্থায় দেখলে আপনি দুঃখ পান । প্রবৃত্তিগতভাবে, আপনি তাদেরকে সাহায্য করবেন যারা অভাবে আছেন ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : আপনি নিজের জন্য একটি উপযুক্ত স্থান তৈরি করতে পেরেছেন । আজকে, আপনি হয়তো আপনার অতীতের সমস্ত কাজের বাস্তব সুবিধা দেখতে পাবেন । যদিও, ব্যবসায়িক প্রতিযোগীরা হয়ত দাঁত নখ ফোটাবার চেষ্টা করবে; এমনকি হয়ত আপনার স্বাস্থ্যও আপনাকে সমস্যা দিতে পারে । যদিও, আপনি হাসি মুখে সঠিকভাবে সমস্ত কিছু গ্রহণ করবেন ।
মীন (PISCES) : প্রতিবেশীকে ভালোবাসুন এমন একটি নিয়ম যা আপনি বোধহয় আক্ষরিক অর্থে পালন করবেন, ধর্মীয় গ্রন্থাবলী আপনাকে যেভাবে প্রভাবিত করে সেই কথা মাথায় রেখে । ধর্মীয় সাধনা আপনাকে ব্যস্ত রাখবে । আপনি হয়ত নিজেকে ধর্মীয় গুরুত্বের স্থানে গবেষণা করতে পেতে পারেন ।