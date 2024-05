ETV Bharat / state

গভীর হচ্ছে সাগরে তৈরি নিম্নচাপ, কতটা শক্তিশালী হতে পারে ঘূর্ণিঝড় 'রেমাল'? - West Bengal Weather Update

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 23, 2024, 7:40 AM IST | Updated : May 23, 2024, 8:13 AM IST

বঙ্গোপসাগরে কালো মেঘ ( ফাইল ছবি )

কলকাতা, 23 মে: বঙ্গোপসাগরের উপর তৈরি ঘূর্ণাবর্ত শক্তি বাড়িয়ে নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর বলছে, শুক্রবার তা গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। কিন্তু সেটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে কি না, তা নিয়ে হাওয়া অফিস এখনও পর্যন্ত কিছু জানায়নি ৷ যদি গভীর নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয় তাহলে তা 'রেমাল' নামে আছড়ে পড়বে সমতলে। গভীর নিম্নচাপের কারণে রাজ্যের উপকূলবর্তী জেলা, দুই 24 পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী 25 মে রাজ্যে ষষ্ঠ দফার নির্বাচন রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরে। ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কায় তাই নির্বাচন কমিশন বৈঠক করছে। বৈঠক করছে রাজ্যের বিদ্যুৎ দফতরও। নিম্নচাপের কারণে সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। মৎস্যজীবীদের আজ অর্থাৎ, বৃহস্পতিবারের মধ্যে ফিরে আসতে বলা হয়েছে। আগামী 26 তারিখ পর্যন্ত সমুদ্রে যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। কারণ গভীর নিম্নচাপ এবং তার কারণে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় 'রেমাল' যদি সত্যিই আছড়ে পড়ে তাহলে সমস্যা বাড়বে। আরও পড়ুন: মর্মান্তিক ! বাজ পড়ে দুই জেলায় মৃত 4, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও তিন ঘূর্ণাবর্তের অবস্থান- আলিপুর আবহাওয়া দফতর গতকাল জানিয়েছে, একটি নিম্নচাপ অঞ্চল দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে উত্তর তামিলনাড়ু ও দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের উপর তৈরি হয়েছে। এর সঙ্গে একটি চক্রবৎ ঘূর্ণাবর্ত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 7.6 কিলোমিটার ওপরে অবস্থান করছে। এই ঘূর্ণাবর্তটি উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হবে এবং মধ্য বঙ্গোপসাগরে শুক্রবার সকালে একটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। তারপর তা আরও উত্তর-পূর্ব দিকে সরে যাবে ৷ শক্তি বাড়িয়ে উত্তর-পূর্ব ও সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে 25 মে, শনিবার অবস্থান করবে। ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে বৃষ্টিপাতের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয়বাষ্প প্রবেশ করায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টিপাত সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইবে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়।

বৃষ্টিপাতের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয়বাষ্প প্রবেশ করায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টিপাত সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইবে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা সোমনাথ দত্ত বলছেন, "বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তবে ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতা নেই। তবে উত্তরবঙ্গে আগামিকাল কোনও সতর্কবার্তা নেই। আগামিকালও একই পরিস্থিতি থাকবে রাজ্যজুড়ে। শুক্র, শনি ও রবিবার দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টিপাতের হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।"

দক্ষিণবঙ্গজুড়ে শনিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাত চলবে ৷ ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবার সতর্কবার্তা রয়েছে। ভারী বৃষ্টির (7 থেকে 11 মিলিমিটার) সতর্কবার্তা রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর এবং দুই 24 পরগনায়। পূর্ব মেদিনীপুরে ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো বাতাসের সতর্কতা রয়েছে। রবিবার একই পরিস্থিতি দক্ষিণবঙ্গের জেলায়। উপকূলবর্তী জেলা, দুই 24 পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। উত্তরবঙ্গেও বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে। বুধবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 36.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে সামান্য নীচে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 28.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.8 ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ 98 শতাংশ ও সর্বনিম্ন 54 শতাংশ। গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 72.2 মিলিমিটার। আজ দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 36 ডিগ্রি এবং 26 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে। আরও পড়ুন: ঝড়-বৃষ্টিতে বিঘ্নিত পঞ্চম দফা, বনগাঁয় মোমবাতি জ্বালিয়ে চলল ভোটগ্রহণ

Last Updated : May 23, 2024, 8:13 AM IST