অশ্বিন-জাদেজার ঘূর্ণিতে আড়াইশোর আগেই শেষ ইংরেজ ইনিংস

হায়দরাবাদ, 25 জানুয়ারি: নিজামের শহরে তিন স্পিনার নিয়ে মাঠে নামার সুবিধা পেল রোহিত অ্যান্ড কোং ৷ শুরুটা ভালো করলেও ইংরেজ ব্যাটারদের উপর আধিপত্য দেখালেন অশ্বিন-অক্ষররা ৷ অধিনায়কের ব্যাটে ঘুরে দাঁড়ানোর মরিয়া চেষ্টা করেন ইংরেজরা ৷ তবে আড়াইশো রানের আগেই গুটিয়ে যায় ইংল্যান্ড ইনিংস ৷ ভারতীয় স্পিনের ঘূর্ণিতে 246 রানে থেমে যায় ইংল্যান্ড ইনিংস ৷
ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে সিরিজের প্রথম টেস্টেই পাঁচ বিশেষজ্ঞ বোলার নিয়ে মাঠে নামে ভারত ৷ জসপ্রীত বুমরা ও মহম্মদ সিরাজের সঙ্গে স্পিন ত্রয়ী রবিচন্দ্রন অশ্বিন, অক্ষর প্যাটেল ও রবীন্দ্র জাদেজা ৷ উপলের বাইশ গজে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং নেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করেননি ইংরেজ অধিনায়ক বেন স্টোকস ৷ অধিনায়কের লড়াকু ব্যাটিংয়েও আড়াইশোর গণ্ডি টপকাতে ব্যর্থ হয় ইংল্যান্ড ৷ স্টোকসকে ব্যাক্তিগত 70 রানে প্যাভিলিয়নে ফেরত পাঠিয়ে ইংল্যান্ড ইনিংসের ইতি টানেন বুমরা ৷ ইংল্যান্ড ইনিংসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্কোর জনি বেয়ারস্টোর 37 ৷ অশ্বিন ও জাদেজা 3টি করে এবং বুমরা ও অক্ষর প্যাটেল 2টি করে উইকেট নেন ৷
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শুরুটা মন্দ হয়নি স্টোকসদের ৷ প্রথম 10 ওভারে 50 রানের গণ্ডি টপকে যায় ইংল্যান্ডের ৷ ওভার পিছু পাঁচ রান করে ক্রিজে জমে গিয়েছিলেন দুই ইংরেজ ওপেনার জাক ক্রলি ও বেন ডাকেট ৷ 8 ওভারের পরই স্পিনারের উপর ভরসা করতে ক্যাপ্টেন রোহিতকে ৷ নিজের দ্বিতীয় ওভারেই ইংল্যান্ডের ওপেনিং জুটি ভাঙেন অশ্বিন ৷ তারপর জাদেজা ও অক্ষরকে নিয়ে ইংল্যান্ড ইনিংসে ধস নামান টিম ইন্ডিয়ার অভিজ্ঞ এই অফ-স্পিনার ৷ বিরাট কোহলিকে ছাড়া এই টেস্টে মাঠে নামে ভারত ৷ সিরিজ শুরুর আগেই ব্যক্তিগত কারণে প্রথম দুটি টেস্ট থেকে সরে দাঁড়ান ভারতীয় এই ব্যাটার৷ কিন্তু এদিন বিরাটের সমর্থনে গ্যালারিতে গলা ফাটান 'ভারত আর্মি'র সদস্যরা ৷
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