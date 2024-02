ঘৃণা নয়, সচেতনতাই হোক হাতিয়ার; রোগমুক্তির প্রতিপাদ্যেই পালিত হয় কুষ্ঠ দিবস

হায়দরাবাদ: কুষ্ঠরোগ শুধুমাত্র ভারতে নয়, সারা বিশ্বে একটি বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে । কুষ্ঠ একটি সংক্রামক ব্যাধি এবং এটি একটি সামাজিক কলঙ্ক হিসাবেও দেখা হয় ৷ তাই এর শিকার ব্যক্তিদের শুধুমাত্র রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রেই নয়, সামাজিক বৈষম্যেরও সম্মুখীন হতে হয় ৷

বছরের পর বছর ধরে, অনেক স্বাস্থ্য ও সামাজিক সংগঠন এবং কুষ্ঠরোগ নিয়ে কাজ করা সরকারি-বেসরকারি সংস্থাগুলি বিভিন্ন কর্মসূচি ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কুষ্ঠরোগ এবং এর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত সমস্যা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে আসছে । বিশ্ব কুষ্ঠ দিবস, প্রতি বছর জানুয়ারির শেষ রবিবার পালিত হয় ৷ এটিও এই প্রচেষ্টার একটি অংশ । এ বছর 28 জানুয়ারি 'কুষ্ঠ রোগকে হারান' প্রতিপাদ্য নিয়ে পালিত হচ্ছে এই অনুষ্ঠান ।

কুষ্ঠ কী (What is leprosy) ?

কুষ্ঠ হ্যানসেনের রোগ নামেও পরিচিত ৷ একটি সংক্রামক রোগ যা একটি নির্দিষ্ট ধরণের ব্যাকটেরিয়া, মাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রে দ্বারা সৃষ্ট । যা মানবদেহের স্নায়ুতন্ত্রকে প্রভাবিত করে । এই রোগের কারণে ত্বকে ক্ষত এবং অসাড়তার পাশাপাশি স্নায়ু, উপরের শ্বাসতন্ত্র এবং চোখের সমস্যা দেখা দেয় । যা সময়মতো চিকিৎসা না করলে পঙ্গুত্বও হতে পারে ।

শৈশব থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত যে কোনও বয়সেই কুষ্ঠ রোগ হতে পারে । চিকিৎসকদের মতে, সময়মতো রোগ নির্ণয় ও সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে কুষ্ঠরোগ নিরাময় করা যায় । শুধু তাই নয়, সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে এই রোগের কারণে অক্ষমতার সম্ভাবনাও অনেকাংশে এড়ানো যায় ।

পরিসংখ্যান কী বলে (What do the statistics say) ?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) 2005 সালে কুষ্ঠ রোগকে একটি 'নির্মূল' বৈশ্বিক জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন ৷ কিন্তু এখনও বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর 2 লাখেরও বেশি নতুন কুষ্ঠ রোগের ঘটনা রিপোর্ট করা হয় । উপলব্ধ তথ্য অনুসারে, 2020 সালে বিশ্বব্যাপী প্রায় 130,000 নতুন কুষ্ঠ রোগের ঘটনা ঘটেছে ৷ যার মধ্যে প্রায় 73% ছিল ভারত, ব্রাজিল এবং ইন্দোনেশিয়ায় । 2021 সালে, বিশ্বব্যাপী প্রায় 1,40,546 টি কুষ্ঠ রোগের নতুন কেস নিবন্ধিত হয়েছিল । পরিসংখ্যান অনুসারে, এই দিকে নিরন্তর প্রচেষ্টার ফল হল যে সারা বিশ্বে কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা কমছে । বর্তমানে ভারতে, কুষ্ঠ রোগের প্রকোপ প্রতি 10,000 জনে 0.4 বলে মনে করা হয় । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বর্তমানে আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলিতে সবচেয়ে বেশি কুষ্ঠ রোগ দেখা যাচ্ছে ।

উদ্দেশ্য: এই বছর, বিশ্ব কুষ্ঠ দিবস 2024, শুধুমাত্র এই রোগের চিকিৎসার দিকে অগ্রগতি, আক্রান্তদের জন্য সহজ পরীক্ষা এবং চিকিৎসার প্রাপ্যতা উন্নত করার জন্যই নয় বরং কুষ্ঠরোগের সঙ্গে সম্পর্কিত কলঙ্ক দূর করতে এবং একটি উন্নত জীবন দেওয়ার জন্যও উত্সর্গীকৃত । কুষ্ঠ রোগীদের জন্য । সামাজিক প্রচেষ্টা প্রচারের লক্ষ্যে এটি 'বিট কুষ্ঠ রোগকে হারান' প্রতিপাদ্যে পালিত হচ্ছে ।

প্রকৃতপক্ষে এই রোগ নির্মূল বা প্রতিরোধ করার জন্য, শিকারের সম্পূর্ণ শারীরিক ও মানসিক পুনরুদ্ধারের জন্য তদন্ত এবং চিকিৎসার সঙ্গে এই রোগ জড়িত সামাজিক এবং মানসিক দিকগুলিকে সম্বোধন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । যাতে কুষ্ঠরোগীদের সামাজিক বৈষম্য বা বিচ্ছিন্নতার সম্মুখীন হতে না হয় এবং তারা উন্নত ও সম্মানজনক জীবনযাপন করতে পারে ৷

বিশ্ব কুষ্ঠ দিবস (World Leprosy Day) প্রতি বছর জানুয়ারি মাসের শেষ রবিবার বিশ্ব কুষ্ঠ দিবস পালিত হয় । এই উপলক্ষ্যে, কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সংগঠন এবং সারা বিশ্বে কুষ্ঠরোগ নিয়ে কাজ করা স্বাস্থ্য ও সামাজিক সংস্থাগুলি দ্বারা বিভিন্ন সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি এবং স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয় । এছাড়াও, এই উপলক্ষ্যে গবেষণার প্রচার এবং রোগের উন্নত চিকিৎসার জন্য তহবিল সংগ্রহের জন্য অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয় ।

বিশ্ব কুষ্ঠ দিবস উদযাপন প্রকৃতপক্ষে 1953 সালে ফরাসি মানবতাবাদী রাউল ফোলেরো দ্বারা এই রোগ সম্পর্কে ভুল ধারণাগুলি দূরীকরণ এবং কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে জনসাধারণকে শিক্ষিত করার লক্ষ্যে শুরু করেছিলেন । এই অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো কারণ তিনিই প্রথম কুষ্ঠরোগের দিকে প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন । এর পাশাপাশি তিনি আজীবন আক্রান্তদের চিকিৎসা ও উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ।

