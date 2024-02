সন্ধ্যার চায়ের সঙ্গে স্বাস্থ্যকর কিছু খেতে চান ? এই রেসিপিটি চেষ্টা করুন

হায়দরাবাদ: ওজন কমানোর যাত্রায় খাওয়া খাবারগুলি খুবই বিরক্তিকর । যা অনেক সময় লক্ষ্য মাঝপথে পরিত্যাগ করতে হয় । স্যালাড, স্যুপ, স্মুদির মতো বিকল্পগুলি স্বাস্থ্যকর ৷ তবে সেগুলি পেট বা মন ভরে না । যার কারণে বারবার কিছু না কিছু খেতে ইচ্ছে করে । তারপর চিপস, ম্যাগি, বিস্কুট, নমকিন খেয়ে পেট ভরে যায় ।

সিঙারা এবং পাকোড়া সন্ধ্যার চায়ের আনন্দ ৷ তবে এগুলি কোলেস্টেরলের সঙ্গে স্থূলতাও বাড়ায় ৷ তাই জেনে নিন, এমন একটি রেসিপি যা তৈরি করা খুবই সহজ এবং স্বাদও অসাধারণ (A recipe that is very easy to make and tastes amazing)।

রসুন-রাগি ক্রাকরস রেসিপি (Garlic-Ragi Crackers Recipe): রাগিতে প্রোটিন ও ফাইবার ভালো পরিমাণে থাকে । এটি খেলে ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে ।

উপকরণ: রাগি আটা- 60 গ্রাম, গমের আটা- 70 গ্রাম, মিক্সড ভেষজ- 2 চা-চামচ, বেকিং পাউডার- 1/2 চা-চামচ, অলিভ অয়েল- 1 টেবিল চামচ, লবণ ও গোল মরিচ স্বাদমতো, ময়দা মাখার জন্য ।

টপিং করার জন্য উপকরণ: ভার্জিন অলিভ অয়েল - 2 টেবিল চামচ, ; চিলি ফ্লেক্স - 1/2 চা চামচ, লবণ স্বাদ অনুযায়ী, রসুনের কোয়া - 3 টি ৷

পদ্ধতি: প্রথমে রাগি ময়দা সোনালি না হওয়া পর্যন্ত ভাজুন । এর পরে ভাজা রাগি ময়দায় গমের আটা, মিশ্রিত হার্বস, বেকিং পাউডার, লবণ এবং গোল মরিচ যোগ করুন । তারপর এতে অলিভ অয়েল মেশান ।

ধীরে ধীরে জল যোগ করে ময়দা মাখুন এবং তারপর 20 মিনিটের জন্য রেখে দিন । ওভেন 180 ডিগ্রি সেলসিয়াসে প্রিহিট করুন । এবার একটি ময়দার বল নিন এবং প্রায় 1/8 ইঞ্চি পুরু করে রোল করুন । রুটি রান্না করার আগে, এটি একটি কাঁটা চামচ দিয়ে ছিদ্র করুন ৷ যাতে এটি ফুলে না যায় ।

7-8 মিনিটের জন্য বেক করুন ৷ যতক্ষণ না তারা সোনালি এবং খাস্তা হয়ে যায় ।

এরপর রুম টেম্পারেচারে আসতে দিন । এদিকে একটি পাত্রে অলিভ অয়েল, চিলি ফ্লেক্স, লবণ এবং গুঁড়ো রসুন একসঙ্গে মিশিয়ে নিন ।

এটি ক্র্যাকারগুলিতে প্রয়োগ করুন এবং এগুলি খাওয়ার জন্য প্রস্তুত ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)