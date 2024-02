খুব বেশি আপেল খাচ্ছেন ? হতে পারে এই সমস্যা

হায়দরাবাদ: আপেল খেলে স্বাস্থ্যের কী কী উপকার হয় আপনি নিশ্চয়ই অনেকবার শুনেছেন এবং পড়েছেন । আপনি কি এর দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতি সম্পর্কে জানেন ? পুষ্টিগুণে ভরপুর এই ফলটি আপনার মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে । যদিও এতে প্রচুর পরিমাণে পটাসিয়াম, ফাইবার, আয়রন এবং ম্যাগনেসিয়াম থাকে তবে এটি যদি অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়া হয় তবে তা আপনার স্বাস্থ্যের জন্য মোটেও ভালো নয় । এমন পরিস্থিতিতে আর দেরি না করে জেনে নেওয়া যাক, এর মারাত্মক কিছু অসুবিধা (It has some serious disadvantages) ।

হজমের জন্য খারাপ: অনেক বেশি আপেল খাওয়া আপনার হজমশক্তি নষ্ট করতে পারে । যেহেতু এতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার পাওয়া যায় ৷ তাই অতিরিক্ত খাওয়ার কারণে আপনি গ্যাসের সমস্যায় ভুগতে পারেন । এর কারণে পেটে ব্যথা এবং ক্র্যাম্পের মতো সমস্যায় পড়তে হতে পারে । বিশেষজ্ঞদের মতে, আপনার শরীরে দিনে মাত্র 20-40 গ্রাম ফাইবার প্রয়োজন । এই পরিমাণ বয়সের উপর নির্ভর করে কিছুটা কম বা কম হতে পারে ৷ তবে দিনে 70 গ্রামের বেশি ফাইবার গ্রহণ করলে পেটের সমস্যা হতে পারে ।

রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়তে পারে: আপেল পটাসিয়াম, ফাইবার, আয়রন, কার্বোহাইড্রেট এবং ম্যাগনেসিয়াম সমৃদ্ধ । এর কারণে এটি অতিরিক্ত পরিমাণে খেলে রক্তে শর্করার মাত্রাও বেড়ে যেতে পারে । তাই এটি বেশি খাওয়া আপনার স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয় ৷

অ্যালার্জি সমস্যা: একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, আপেলে কীটনাশক উপাদানও পাওয়া যায় । এতে ডিফেনিলামাইন নামে একটি রাসায়নিক যৌগ রয়েছে যা ইউরোপীয় ইউনিয়নও নিষিদ্ধ করেছে । সহজ কথায় অনেক বেশি আপেল খেলে শরীরে এই রাসায়নিকের ঝুঁকি বেড়ে যায় ৷ তাই অতিরিক্ত খাওয়া এড়িয়ে চলুন ।

জল ওজন কমাতে সাহায্য করতে পারে: আপনিও যদি আপেল খেতে ভালোবাসেন, তাহলে অতিরিক্ত খেলে ওজন বাড়তে পারে । এটির অতিরিক্ত খাওয়া আপনার ওজন কমাতে পারে । একটি ছোট আপেলে 25 গ্রাম কার্বোহাইড্রেট এবং 5 গ্রাম ফাইবার থাকে । এই কারণে এটি অতিরিক্ত খাওয়ার কারণে শরীরে চর্বির পরিমাণ বেড়ে যায় ৷ কারণ আপনার শরীর এত বেশি পরিমাণে চর্বি পোড়াতে সক্ষম হয় না ।

দাঁতের স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ: আপনি কি জানেন যে আপেল সোডার চেয়ে বেশি অ্যাসিডিক ? তাই পেছনের দাঁত দিয়ে খাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা । এমন পরিস্থিতিতে বেশি পরিমাণে আপেল খেলে আপনার দাঁতের ক্ষতি হতে পারে ৷ যা আপনার দাঁতের স্বাস্থ্যের জন্য মোটেও ভালো হবে না ।

দিনে কতগুলি আপেল খাওয়া নিরাপদ ?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দিনে দুটি সাধারণ আকারের আপেল খাওয়া একেবারেই নিরাপদ । এর চেয়ে বেশি আপেল খেলে উপকারের বদলে ক্ষতি হতে পারে ।

