ঘরে তৈরি এই স্ক্রাবগুলি কয়েক মিনিটের মধ্যে মুখের দাগ দূর করবে

হায়দরাবাদ: মুখে দাগ পড়লেও তা দূর না করে শান্তি নেই । অনেক সময় মুখে কালো দাগ দেখা যায় যা ধুলোবালি, ব্রণ, হরমোনের পরিবর্তন ইত্যাদির কারণে হতে পারে । যদি আমাদের মুখে দাগ দেখা দেয় তবে আমরা সেগুলি দূর করতে অস্থির হয়ে পড়ি কারণ এটি আমাদের সৌন্দর্যকে কলঙ্কিত করে ।

এটি দূর করার জন্য, কখনও কখনও আপনাকে ব্যয়বহুল বিউটি প্রোডাক্ট এবং কখনও কখনও পার্লারের আশ্রয় নিতে হয় ৷ যা আপনার পকেটের উপর খুব ভারী হয়ে ওঠে ৷ এর পরেও যদি দাগগুলি অদৃশ্য না হয় তবে এটি ঝামেলার কারণ হয়ে দাঁড়ায় ।

যদি আপনার মুখেও কালো দাগ থাকে, তাহলে আপনি কিছু প্রাকৃতিক স্ক্রাব ব্যবহার করে সেগুলিকে শিকড় থেকে দূর করতে পারেন, এতে আপনার ত্বকের কোনও ক্ষতি হবে না ।

জেনে নিন, সেই প্রাকৃতিক স্ক্রাব সম্পর্কে (Know, about that natural scrub)

ওটমিল এবং দুধ: এক চামচ ওটসে সামান্য দুধ মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করে মুখে লাগান । এতে উপস্থিত ল্যাকটিক অ্যাসিড থাকে যার ফলে দাগ দূর করবে ।

লেবু এবং চিনির স্ক্রাব: দাগ দূর করার জন্য লেবু এবং চিনির স্ক্রাব সবচেয়ে ভালো বিকল্প । এক চামচ চিনিতে লেবুর রস মিশিয়ে মুখে লাগান ৷ এতে কয়েক দিনের মধ্যে দাগ দূর হয়ে যাবে ।

হলুদ এবং দই স্ক্রাব: হলুদ লাগালে ত্বকে উজ্জ্বলতা আসে । এক চামচ হলুদে দই মিশিয়ে মুখে লাগান । সপ্তাহে দুবার এই পেস্টটি লাগান ৷ এটি দাগ দ্রুত দূর করবে ।

কফি এবং নারকেল তেল: কফি এবং নারকেল তেলের স্ক্রাব ত্বককে এক্সফোলিয়েট করে এবং মুখের মরা চামড়া দূর করে । এর পেস্ট লাগালে ত্বকের কালো দাগ কমতে শুরু করে ।

পেঁপে এবং আনারস: পেঁপে ও আনারস একসঙ্গে মিশিয়ে নিন । এতে চিনি মিশিয়ে মুখে স্ক্রাব করুন । এতে উপস্থিত এনজাইম কিছু দিনের মধ্যেই মুখের দাগ দূর করবে ।

আরও পড়ুন:

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)