সুপারফুডের চেয়ে কম নয়, স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী সেলারি পাতা

হায়দরাবাদ: গরম প্রকৃতির সেলারি পাতা অনেক ঔষধি গুণে পরিপূর্ণ । আমরা এটিকে মশলা, ক্বাথ, জলে ফুটিয়ে পান, আচারের সুগন্ধ ও স্বাদ বাড়াতে, হজমের ট্যাবলেট, স্যুপ ইত্যাদিতে ব্যবহার করি ।

সেলারি একটি সুপার ফুড হিসাবে পরিচিত কারণ এটি অনেক বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ । সেলারির পাশাপাশি এর পাতাও গুণে ভরপুর । এর পাতা জলে সিদ্ধ করে পান করলে সর্দি, কাশির মতো রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় । শুধু তাই নয়, এতে উপস্থিত থাইমল নামক উপাদান আমাদের সংক্রমণ দূর করতে সাহায্য করে ।

শুধু তাই নয়, সেলারি পাতা হাড় সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করে । সেলারি পাতা শরীরের যেকোনও বাহ্যিক প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে । জেনে নিন, সেলারি পাতার উপকারিতা এবং সেগুলি ব্যবহারের উপায়:

সেলারি পাতার উপকারিতা এবং সেগুলি ব্যবহারের উপায় (Benefits of Celery Leaves and How to Use Them)

পাতা চিবিয়ে খেলে উপকার হবে: সেলারি পাতা চিবিয়ে খেলে তা হজমের সমস্যা যেমন ফোলাভাব, গ্যাস এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সাহায্য করে ।

ঘ্রাণেও উপকার পাওয়া যায়: অ্যান্টি-সেপটিক গুণসমৃদ্ধ সেলারি পাতা জলে সিদ্ধ করে পান করলে শ্বাসকষ্টের সমস্যা যেমন সর্দি, কাশি এবং হাঁপানি ইত্যাদি দূর করতে সাহায্য করে । এর পাতার পেস্ট তৈরি করে ঘ্রাণ নিন ।

গরম জলে পান করুন: সেলারি পাতার বেদনানাশক বৈশিষ্ট্য রয়েছে ৷ যা দাঁতের ব্যথা, মাথাব্যথা এবং শরীরের ব্যথা থেকে মুক্তি দেয় । এর জন্য, পাতা পিষে এর পেস্ট ব্যথাযুক্ত স্থানে লাগান । পেটব্যথা হলে হালকা গরম জলে সেলারি পাতা ও হিং ও কালো লবণ মিশিয়ে পান করলে তাৎক্ষণিক উপশম হয় ৷

মশলা এবং স্যুপ: সুগন্ধ এবং স্বাদ বাড়ানোর জন্য, সেলারি পাতা সূক্ষ্মভাবে কাটা এবং মশলা বা আচার মশলা যোগ করা যেতে পারে ।

চাটনি তৈরিতে: রসুন, কাঁচা মরিচ এবং সামান্য লেবুর রসের সঙ্গে সেলারি পাতা মিশিয়ে চাটনি তৈরি করা হয় । এটি হজমের কাজ করে, যা কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণ হয় না ।

সেলারি পাতা জলে ফুটিয়ে পান করুন: সেলারি পাতা জলে সিদ্ধ করে পান করলেও ওজন কমানো যায় ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)