এসব কারণে ওজন তোলার সময় রিস্ট ব্যান্ড পরা খুবই জরুরি

হায়দরাবাদ: এরকম অনেক ব্যায়াম আছে, যেগুলি করার সময় হাতের উপর অনেক চাপ পড়ে । এতে হাতে ব্যথা, মচকে যাওয়া এবং ফুলে যেতে পারে । অনেক সময় ওয়ার্কআউট থেকেই কয়েকদিন বিরতি নিতে হয় । তাই ওয়ার্কআউটের আগে ওয়ার্ম-আপ প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয় ৷ তবে একই সঙ্গে আরও কিছু জিনিসও প্রয়োজন যা ব্যায়ামের সময় আমাদের সহায়তা করতে পারে । এরকম একটি জিনিস হল রিস্ট ব্যান্ড ৷ অর্থাৎ এমন একটি ব্যান্ড যা আপনার কব্জিকে ওয়ার্কআউটের সময় নিরাপদ রাখে ৷ বিশেষ করে ভারী জিনিস তুলতে এই ব্যান্ড ব্যবহার করা হয় ৷

ঠিক আছে, শুধু ওজন প্রশিক্ষণেই নয় ক্রসফিট, কিক বক্সিং, যোগব্যায়াম ইত্যাদির মতো কিছু ব্যায়ামের ক্ষেত্রেও রিস্ট ব্যান্ড আপনাকে অনেক উপায়ে সাহায্য করতে পারে ।

ওয়ার্কআউটের সময় রিস্ট ব্যান্ড কেন গুরুত্বপূর্ণ (Why wrist bands are important during workouts)?

1) আঘাত এড়াতে: রিস্ট ব্যান্ড বা র‍্যাপ কব্জির জয়েন্টগুলিতে সহায়তা প্রদান করে । যার কারণে শক বা মোচের কারণে হাড় এবং পেশীর টিস্যুর কোনও ক্ষতি হয় না । হাড় সংক্রান্ত কোনও সমস্যা থাকলে শুধু ওয়ার্কআউটের সময়ই নয়, খেলাধুলার সময়ও রিস্ট ব্যান্ড পরা উচিত ।

2) প্রশিক্ষণের জন্য: রিস্ট ব্যান্ডগুলিও ওয়ার্কআউট পারফরম্যান্সকে উন্নত করে । ওজন প্রশিক্ষণ সঠিকভাবে না করা হলে, শরীরে ব্যথার সমস্যা হতে পারে এবং আপনি যে সুবিধার জন্য প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন তা দৃশ্যমান নাও হতে পারে । এজন্য আপনাকে অবশ্যই ব্যান্ডটি পড়তে হবে ।

3) ভালো গ্রিপের জন্য: যখন কব্জি এবং পেশীগুলি কব্জির ব্যান্ডগুলি থেকে যথাযথ সমর্থন পায় ৷ তখন আপনি ডাম্বেল, দড়ি, বারবেল বা প্রতিরোধের ব্যান্ডগুলিকে আরও ভালোভাবে ধরে রাখতে এবং সঠিকভাবে কাজ করতে সক্ষম হন ।

4) পেশী চাপ কমাতে: ক্রসফিট বা ওজন প্রশিক্ষণের সময় পেশীগুলি চাপা পড়ে । কিন্তু রিস্ট ব্যান্ড ব্যবহার করলে এই উত্তেজনা কমে যায় ।

রিস্ট ব্যান্ড ব্যবহার করার সময় এই বিষয়গুলো মাথায় রাখুন

রিস্ট ব্যান্ড পরার সময় কব্জির কিছু নড়াচড়া করুন ।

রিস্ট ব্যান্ড কব্জিতে খুব শক্ত করে বাঁধা উচিত নয় ।

ভেলক্রো বা অ্যাডজাস্টিং ব্যান্ড-সহ একটি রিস্ট ব্যান্ড উপযুক্ত ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)