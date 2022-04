.

Bison in Dooars : ডুয়ার্সের চা বাগানে জোড়া বাইসন, জঙ্গলে ফেরাতে মাঠে নামল বন দফতর Published on: 31 minutes ago

ডুয়ার্সের চা বাগান ও বাগান সংলগ্ন রাস্তায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে জোড়া বাইসন (Two Bison in the Tea Garden of Dooars) । ঘটনায় চাঞ্চল্য ডুয়ার্সের (Bison in Dooars) বানারহাট ব্লকের পলাশবাড়ি চা বাগানে । সোমবার সকালে ডায়না থেকে রেতী জঙ্গলে যাবার সময় ওই দু‘টি বাইসন পলাশবাড়ি চা বাগানে দাঁড়িয়ে যায় । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ড লাইফ স্কোয়াড । তবে সকাল 10টা নাগাদ একটি বাইসন বানারহাটের দিকে ঢুকে যায় । বেলা 12টা পর্যন্ত জানা গিয়েছে বাইসন দু‘টি বানারহাট এবং পলাশবাড়ি চা বাগান এলাকায় রয়েছে । বন বিভাগ সূত্রে খবর, বাইসন দু‘টির উপর নজর রাখা হচ্ছে ।