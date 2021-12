.

Woman Murder at Durgapur : দুর্গাপুরে মহিলা খুনে ধৃত তিন অভিযুক্তের পুলিশি হেফাজত Published on: 11 minutes ago



দুর্গাপুরে শোভারানি দাস নামে মহিলা খুনে (Woman Murder at Durgapur) গ্রেফতার তিন ভাইকে শনিবার তোলা হয় দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে । অভিযুক্তদের 10 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক (three accused of murder get 10 days police custody by durgapur court) । অভিযুক্ত তিন যুবকের নাম সোনু সিং, বিট্টু সিং এবং ছোট্টু সিং । পুলিশ সূত্রে খবর, গল্ফ নগরে হাত পা ভেঙে মেরে ফেলার পরে ওই মহিলার দেহ ফেলে রাখে । তারপরে মঙ্গলবার গভীর রাতে ওই মহিলার দেহ বসুন্ধরা পার্কে ফেলে দেওয়া হয় ৷ ওই মহিলা বিভিন্ন মাইক্রোফাইন্যান্স সংস্থা থেকে কম সুদে ঋণ নিতেন আর সেই টাকা দিতেন সোনু সিংকে ৷ সোনু সেই টাকা চড়া সুদে দিত অন্যান্যদের । ওই মহিলা অনেক টাকা সোনুর কাছে পেতেন । সেই নিয়ে বিবাদ চলছিল বেশ কিছুদিন । তার জেরেই খুন (Durgapur Murder Case) ৷