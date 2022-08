.

IND vs PAK Match পাক বধের প্রার্থনা, মহারণের আগে জয়ের লক্ষ্যে যজ্ঞ বিধাননগরে Published on: 15 minutes ago

রবিবাসরীয় সন্ধ্যায় এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের মুখোমুখি হতে চলেছে ভারত (IND vs PAK Match) । তার আগে ভারতের জয়ের জন্য যজ্ঞের আয়োজন করা হল শহরে ৷ বিধাননগরের 38 নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি নির্মল দত্তের উদ্যোগে এবং স্থানীয় একটি ক্লাবের সহযোগিতায় বাইপাস সংলগ্ন শিব মন্দিরে আয়োজন করা হয় যজ্ঞ এবং পূজার । রবিবার সকালে ক্লাব সদস্যদের উপস্থিতিতে সমস্ত নিয়ম মেনে শুরু হয় এই যজ্ঞ । দুজন পুরোহিত এই যজ্ঞ করেন । রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি এবং অন্যান্য ভারতীয় ক্রিকেটারদের ছবি নিয়ে যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সদস্যরা (Puja in Bidhannagar for Indias win in Asia cup Match) ।