BJP Protest: বিজেপির প্রতিবাদ মিছিলকে ঘিরে ধুন্ধুমার যশোর রোডে Published on: 8 minutes ago

আন্দোলনকারী 2014 ও 2017 টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের উপর পুলিশি অত্যাচারের অভিযোগে, এদিন এয়ারপোর্ট 1 নম্বর গেট সংলগ্ন যশোর রোডে প্রতিবাদ মিছিল করে বিজেপি (BJP Police Clash Over Protest March in Jessore Road) ৷ আর সেই মিছিলকে কেন্দ্র করে ধস্তাধস্তি পুলিশ ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে ৷ আজ দুপুরে দমদম যশোর রোডের এইচএমবি মোড় থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল করে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব (BJP Protest March in Jessore Road) ৷ মিছিল এয়ারপোর্ট 1 নম্বর গেটের দিকে এগোতেই পুলিশ ব্যারিকেড করে আটকে দেয় ৷ এর পরেই ব্যারিকেড ভেঙে বিজেপি কর্মীরা এগোতে গেলে, পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয় ৷ কয়েকজন বিজেপি কর্মী রাস্তায় বসে পড়েন ৷ বেশ কয়েকজনকে পুলিশ আটক করেছে ৷