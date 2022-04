হায়দরাবাদ: ফিজিশিয়ানস কমিটি ফর রেসপন্সিবল মেডিসিনের গবেষকদের হাত ধরে সামনে আসা সাম্প্রতিক একটি গবেষণা বলছে, কম চর্বিযুক্ত নিরামিষ খাবার খেলে বাতজনিত আর্থ্রারাইটিস রোগীদের জয়েন্টে ব্যাথার সমস্য়া অনেকখানি কমতে পারে (Vegan Diet can Help to Cure Arthritis Pain) ৷ গবেষণার প্রধান লেখক তথা চিকিৎসক কমিটির সভাপতি নিল বার্নার্ড বলেন, "নিরামিষ শাক সবজি দিয়ে সাজানো একটি ডায়েট বাতজনিত আর্থ্রারাইটিস আক্রান্তদের জন্য একটা আদর্শ প্রেসক্রিপশন হতে পারে ৷ শুধু তাই নয়, এটি আরও বিভিন্ন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া যেমন কোলস্টেরল নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে ৷ "

রিউমাটয়েড আর্থ্রারাইটিস একটি সাধারণ অটোইমিউন রোগ, যা সাধারণত জয়েন্টে ব্যাথা, ফুলে যাওয়া দিয়ে শুরু হয় এবং অবশেষে জয়েন্টগুলির স্থায়ী ক্ষতি সাধন করে ৷ গবেষণার শুরুতে চিকিৎসকরা অংশগ্রহণকারীদের একটি ভিজুয়াল স্কেল ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷ তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তাঁদের সবচেয়ে খারাপ জয়েন্টের ব্যাথার তীব্রতা নির্ধারণ করার জন্য ৷ এই ভিজুয়াল অ্য়ানালগ স্কেলটিতে ছিল "ব্যাথা নেই" থেকে "ব্যাথা ঠিক যতটা খারাপ ততটা খারাপ" পর্যন্ত তীব্রতার বেশ কয়েকটি পরিমাপ ৷

প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর কতকগুলি টেস্টও করেছিলেন চিকিৎসকরা ৷ যার মধ্যে একটি হল ডিজিজ অ্যাক্টিভিটি স্কোর-28 ৷ এখানে আর্থ্রারাইটিসের তীব্রতা অনুসারে রোগীদের স্কোরও নির্ধারণ করা হয় এই ডিএএস28-এর মাধ্যমে ৷ গবেষণা চলাকালীন রিউমাটয়েড আর্থ্রারাইটিস আক্রান্ত 44 জন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে 16 সপ্তাহের জন্য় দুটি গ্রুপের মধ্য়ে একটি গ্রুপে রাখা হয় ৷

প্রথম গ্রুপটিকে চার সপ্তাহের জন্য় নিরামিষ খাবার খেতে দেওয়া হয় ৷ এরপর তাঁদের তিন সপ্তাহের জন্য় অতিরিক্ত খাবার বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং পরের নয় সপ্তাহের আবার বাদ দেওয়া খাবার তাঁদের দেওয়া হয় ৷ দ্বিতীয় গ্রুপটিকে একটি সীমাবদ্ধ খাদ্যতালিকা অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ৷ এরপর আরও আরও 16 সপ্তাহের জন্য প্রথম গ্রুপটিকে দ্বিতীয় এবং দ্বিতীয় গ্রুপটিকে প্রথম গ্রুপের জায়গার রেখেও পরীক্ষা চালানো হয় ৷ একইসঙ্গে অংশগ্রহণকারীদের প্ল্যাসিবো ট্যাবলেটও দেওয়া হয়েছিল ৷ তবে তা আলাদা কোন প্রভাব ফেলেনি ৷

আরও পড়ুন : শৈশব থেকেই শরীরে বাড়ছে হৃদরোগের ঝুঁকি! জানেন কি?

দেখা গিয়েছে, যখন নিরামিষ খাবারের পর্ব ডিজিজ অ্যাক্টিভিটি স্কোর-28 অন্তত দু‘পয়েন্ট কমেছে ৷ ফোলা জয়েন্টের গড় সংখ্যা 7.0 থেকে কমে দাঁড়িয়েছে 3.3 এ ৷ এমনকী প্ল্যাসিবো পর্যায়েও এটি ছিল 4.7 ৷ শুধু তাই নয়, দেখা গিয়েছে নিরামিষ ডায়েটে শরীরের ওজনও প্রায় 14 পাউন্ড কমেছে ৷ কমেছে এলডিএল এবং এইচডিএল কোলেস্টেরলও ৷