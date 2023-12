হায়দরাবাদ: বেশ কিছুদিন ধরেই বাড়ছে শীতের প্রকোপ । এমন পরিস্থিতিতে তাপমাত্রা কমে যাওয়া এবং ক্রমবর্ধমান ঠান্ডার কারণে সর্বত্র কুয়াশা দেখা যাচ্ছে । ক্রমাগত ক্রমবর্ধমান কুয়াশার কারণে সকাল-রাতে ঠিকমতো দেখা কঠিন হয়ে পড়েছে । এমন পরিস্থিতিতে শীতে ঘন কুয়াশার মধ্যে বাইরে বের হওয়ার আগে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাথায় রাখা জরুরি (Before going out there are some important things to keep in mind)।