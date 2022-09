বারাসত, 11 সেপ্টেম্বর: চারদিন পর ট্রেকিংয়ে গিয়ে নিখোঁজ চার বাঙালি (Bengal Trekkers Missing in Kullu) পর্বতারোহীকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হল 'মাউন্ট আলি রত্নি টিব্বা' থেকে। রবিবার দুপুর 12টা নাগাদ বায়ুসেনার হেলিকপ্টারে তাঁদের উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় বেস ক‍্যাম্প ওয়ানে (Air Force Rescued Four Missing Trekkers)। সেখান থেকে উদ্ধার হওয়া চার অভিযাত্রীকে (Four Missing Trekkers of Bengal) নিয়ে ফের হেলিকপ্টারে কুলুর মূল বেস ক‍্যাম্পে ফেরার কথা বায়ুসেনার উদ্ধারকারী দলের। যদিও, সবটাই নির্ভর করছে আবহাওয়ার পরিস্থিতির ওপরে।

সূত্রের খবর, আবহাওয়া ঠিকঠাক থাকলে চার পর্বতারোহীকে নিয়ে সোমবার কুলুর বেস ক‍্যাম্পে ফিরতে পারেন উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা। তবে,উদ্ধার হওয়া চার পর্বতারোহীই যে সুস্থ এবং নিরাপদে রয়েছে তা নিশ্চিত করেছে এসইওসি (SEOC)। এসইওসি-র তরফে প্রবীণ ভরদ্বাজ ড্রিম ওয়ান্ডারলাস্ট-কে স‍্যাটের মাধ্যমে এমনই বার্তা পাঠিয়েছেন বলে খবর প্রশাসন সূত্রে। শীঘ্রই চার পর্বতারোহীকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে পারবেন বলে আশা এসইওসি-র আধিকারিকদের।

হিমাচল প্রদেশের কুলুতে ট্রেকিং করতে গিয়ে নিখোঁজ চার পর্বতারোহী চিন্ময় মণ্ডল, অভিজিৎ বণিক, দিবস দাস এবং বিনয় দাসের সুস্থ অবস্থায় উদ্ধার হওয়ার খবরে স্বস্তি ফিরেছে তাঁদের পরিবারে। নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে চরম উৎকণ্ঠায় দিন কাটছিল বারাসতের হৃদয়পুরের বাসিন্দা চিন্ময় মণ্ডলের পরিবারের লোকেদের। ছেলের খোঁজ মেলায় চিন্ময়ের ছবি বুকে জড়িয়ে কাঁদছিলেন মা প্রমিলা মণ্ডল। চিন্ময়ের খোঁজ পেতে প্রমীলা দেবীর মুখে স্বস্তির হাসি। চোখে-মুখে খুশির ছাপ স্পষ্ট। উৎকণ্ঠা কাটিয়ে খুশির হাওয়া পরিবারের বাকি সদস্যদের মধ্যেও। ট্রেকার চিন্ময়ের বাড়ি ফেরার অপেক্ষাতেই এখন তাকিয়ে পরিবারের সকলে ।

অন্যদিকে, চারদিন পর নিখোঁজ পর্বতারোহী চিন্ময় মণ্ডলের খোঁজ মেলায় সকাল থেকেই তাঁর হৃদয়পুরের বাড়িতে ভিড় জমাতে শুরু করেন প্রতিবেশী এবং আত্মীয় স্বজনরা। সকলেই চিন্ময়ের মা-সহ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে এই আনন্দের শরিক হন। বিপদের সময়েও মণ্ডল পরিবারের পাশে থাকতে দেখা গিয়েছিল তাঁদের। এদিনও যার ব‍্যাক্তিক্রম লক্ষ্য করা যায়নি।

প্রসঙ্গত, 18 অগস্ট চিন্ময়-সহ বাংলার ছয় পর্বতারোহী ট্রেকিংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন হিমাচল প্রদেশের কুলুতে। সেখানকার দুর্গম 'মাউন্ড আলি রত্নি টিব্বা'-শৃঙ্গ অভিযান করাই ছিল লক্ষ্য তাঁদের। কুলুর একটি বেস ক‍্যাম্প থেকে চলতি মাসের 7 সেপ্টেম্বর চিন্ময়, অভিজিৎ, দিবস ও বিনয় এই চার পর্বতারোহী ওই শৃঙ্গ জয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হন বলে খবর। বাকি দুই পর্বতারোহী অসুস্থ থাকায় সেই সময় চিন্ময়দের সঙ্গী হননি।

কিন্তু, 24 ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পরও ওই চার পর্বতারোহী ফিরে আসছেন না দেখে চিন্তায় পড়ে যান শেরপা। শেষে কোনও উপায় না দেখে তিনি বাকি দুই ট্রেকারকে সঙ্গে নিয়ে কুলুর মালানার কাছে ওয়াচেম নামে একটি গ্রামে পৌঁছে যোগাযোগ করেন স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে। এরপরই ঘটনাটি সামনে আসে। শুরু হয় উদ্ধারকাজ। অটল বিহারী মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দলের তরফে উদ্ধারকারী দল গঠন করে তল্লাশি অভিযানে নামে কুলু জেলার প্রশাসন। তবে, সেই সময় উদ্ধারে তেমন কোনও অগ্রগতি না হওয়ায় শেষে বায়ুসেনার সাহায্য নেওয়া হয়। আর তাতেই মেলে সাফল্য।

