কলকাতায় ঐতিহ্যবাহী গাড়ির ব়্যালি

কলকাতা, 23 জানুয়ারি: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু যে গাড়ি নিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ময়দানে নেমেছিলেন সেই গাড়ি চলল কলকাতার রাস্তায় ৷ অবিশ্বাস্য হলেও এটাই সত্যি ৷ বহুদিন পর তিলোত্তমার বুকে দৌড়ল শতাধিক বছরের পুরনো বিশিষ্টব্যক্তিদের সব ঐতিহ্যবাহী গাড়ি (Vintage Car Rally)৷ রবিবার শীতের সকালে এক অন্য মেজাজে ধরা দিল দক্ষিণ কলকাতা ৷



অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া নামক এক সংস্থার পক্ষ থেকে ঐতিহ্যবাহী গাড়িগুলি নিয়ে একটি ব়্যালির আয়োজন করা হয় ৷ রবীন্দ্র সরোবরের 8 নম্বর গেটের সামনে থেকে শুরু করে এই ব়্যালি হাজরা, পার্কস্ট্রিট হয়ে গোলপার্ক ঘুরে পুনরায় সেই জায়গায় ফিরে আসে ৷ এদিন গাড়িগুলি মোট 20 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ৷ বিগত চারবছর ধরে এই ব়্যালি চললেও করোনার জেরে মাঝে দু'বছর বন্ধ ছিল ৷ এদিনের ব়্যালিতে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক দেবাশিস কুমার, প্রাক্তন মন্ত্রী মদন মিত্র ও বর্ষীয়ান অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ।

আরও পড়ুন : আজও নেতাজির আদর্শে চলছে খিদিরপুরের আনন্দময়ী দরিদ্র ভাণ্ডার



আয়োজক সংস্থার সাধারণ সম্পাদক প্রবীর রায় বলেন,"এ বছর আমাদের প্রায় 100টি গাড়ি এবং মোটর বাইক এসেছে । তার মধ্যে সবথেকে পুরনো একটি গাড়ি রয়েছে । যেটার সামনের আলোটা কেরোসিনের দ্বারা জ্বলে ৷ এইসব গাড়িগুলো যাতে হারিয়ে না যায়, আমজনতা যাতে এইধরনের গাড়িগুলো দেখতে পায় সেইজন্যই আমাদের এই উদ্যোগ ।"



প্রাক্তন মন্ত্রী মদন মিত্রকেও এদিন বেশ কয়েকটি গাড়ি চড়তে দেখা যায় ৷ তবে তাঁর কথায়,"সব গাড়িগুলিরই একটা নিজস্ব গুরুত্ব রয়েছে ৷ তবে আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর (Car of Netaji Subhas Chandra Bose Which is used in 2nd World War) গাড়িতে চেপে ৷ যেটা চেপে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে গিয়েছিলেন ৷ আয়োজক সংস্থার এই উদ্যোগে বেশ ভালো লাগছে ৷"

অন্যদিকে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের (Car of Hemanta Mukherjee) গাড়িতে চেপে পোজ দিতে দেখা গেল অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে ৷ তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেই বললেন,"আমি আগেও এই ধরনের গাড়িতে চেপেছি ৷ তবে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের এই গাড়িতে চাপতে পেরে আমি ধন্য হয়ে গেলাম ৷"

আরও পড়ুন : প্রেমিকাকে চিঠি থেকে গোপনে বিপ্লবী যোগ, নেতাজির স্মৃতি আগলাচ্ছে গিদ্দা পাহাড়ের বাড়ি