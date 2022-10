কলকাতা, 26 অক্টোবর: শহর কলকাতায় ডেঙ্গির বলি আরও এক (One more died due to Dengue in Kolkata) ৷ প্রাণ হারালেন ভবানীপুরের বাসিন্দা গৃহবধূ গুড়িয়া কুমারী রজক। সোমবার ওই গৃহবধূ সন্তান প্রসব করেন বলে জানা গিয়েছে ৷ গৃহবধূর শারীরিক অবস্থা বুঝে চিকিৎসকরা অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নিলেও আগে থেকেই তাঁর শরীরে বাসা বেঁধেছিল ডেঙ্গি। অর্থাৎ, ডেঙ্গিতে আক্রান্ত অবস্থাতেই ওই গৃহবধূর অস্ত্রোপচার করতে হয়েছিল। অস্ত্রোপচার সফল হলেও মঙ্গলবার রাতে ওই গৃহবধুর মৃত্যু হয়েছে বলে খবর (Housewife from Bhawanipore died on Tuesday) ৷

জানা গিয়েছে, ভবানীপুরের নর্দান পার্কের বাসিন্দা গুড়িয়া কুমারী রজক গর্ভবতী অবস্থায় দীর্ঘদিন বাঁশদ্রোণীতে বাপের বাড়িতে ছিলেন ৷ সেখানেই তিনি ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হন। জ্বর নিয়ে গত শুক্রবার শ্বশুরবাড়িতে ফেরেন। শুক্রবার রাতেই তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূর শারীরিক অবস্থার অবনতি সত্ত্বেও রবিবার সন্তান প্রসবের জন্য অস্ত্রোপচার করা হয়। সেদিন রাত থেকে তাঁর প্লেটলেট কমতে থাকে।

প্রায় 30 হাজারে পৌঁছে যায় ওই গৃহবধূর প্লেটলেট। সোমবার রাতে তাঁর শারীরিক অবস্থা আরও খারাপ হয়। তখন থেকেই বাড়ছিল উদ্বেগ। শেষরক্ষা হয়নি। মঙ্গলবার গভীর রাতে মৃত্যু হয় ওই গৃহবধূর। পুজো মিটতেই একের পর এক মৃত্যুর খবর মিলছে ডেঙ্গিতে। কলকাতা পৌরনিগমের তরফ থেকে একাধিক সতর্ক মেনে চলার কথা কথা বলা হয়েছে। তবে বৃষ্টির জন্য সহজে রেহাই মিলছে না মশাবাহিত এই রোগ থেকে।