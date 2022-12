কলকাতা, 16 ডিসেম্বর: অটো চালকদের উপর পুলিশি জুলুম, পরিবহণ সংস্থাগুলির বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে, অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ীকরণ, বকেয়া ডিএ প্রদানের মতো একাধিক দাবিতে পথে নামল সিপিএমের শ্রমিক সংগঠন সিটু । শুক্রবার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে মিছিল শুরু হয় । তবে আরএন মুখার্জি রোডে খানিক এগনোর পরেই পরিবহণ ভবনের খানিক দূরেই আটকে দেওয়া হয় ওই মিছিল (employees of transport sector are in protest) । পুলিশ বাধা দিলে সেখানেই বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন আন্দোলনকারীরা (CITU protest in Kolkata) ৷

এদিনের মিছিলের নেতৃত্ব দেন দেবাশিস রায়, ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, প্রতিপ দাশগুপ্ত, নিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের মতো সিটু নেতৃত্ব । এদিনের কর্মসূচি শেষে সিটুর একটি প্রতিনিধি দল পরিবহণ ভবনে ও আরও একটি দল লালবাজারের যায় স্মারকলিপি জমা দিতে (CITU in Protest) ।

আরও পড়ুন: মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়ালেন অভিনেতা রাহুল, দিলেন ভিডিয়ো বার্তা

এদিনের কর্মসূচি থেকে বক্তারা জানান, রাষ্ট্রায়ত্ত পরিবহণ সংস্থাগুলি বেসরকারিকরণ করার লাগাতার চেষ্টা করে চলেছে রাজ্যে সরকার । একইভাবে রেলের বিভিন্ন সম্পত্তির বেসরকারিকরণ করছে বিজেপি সরকার । পরিবহণ শ্রমিকদের বকেয়া ডিএ অবিলম্বে দেওয়ার দাবিও করেন তাঁরা । অস্থায়ী কর্মীরা দীর্ঘদিন কাজ করলেও কেন সরকার তাঁদের স্থায়ী করছে না সেই প্রশ্ন এদিন তুলেছেন সিটু নেতৃত্ব ৷ সব কাজে সম বেতনের দাবিও করা হয়েছে ৷