বালুরঘাট, 13 মার্চ : রক্তদান করে বধূবরণ ৷ এমনটাই দেখা গেল বালুরঘাট থানার জলঘর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাশিয়াডাঙা গ্রামের একটি বিয়েবাড়িতে । শনিবার ছিল কাশিয়াডাঙা গ্রামের বাসিন্দা বিপ্লব বর্মন এবং লতা সেনবর্মনের বৌভাতের অনুষ্ঠান ৷ সেখানেই আয়োজন করা হয় রক্তদান শিবিরের (Blood and Eye Donation Camp at marraige Reception Ceremony in Balurghat) ৷ ইচ্ছুক অতিথিরা সেখানে রক্তদানও করলেন ৷ সেই সঙ্গে এলাকার গরিব-দুঃস্থ মানুষদের বিলি করা হয় নতুন জামাকাপড় ৷ আর নবদম্পতি নিজেদের মরণোত্তর চক্ষুদান করেছেন (Posthumous eye donation by Newlyweds) ৷

বালুরঘাটের বাসিন্দা প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক বিপ্লব বর্মন এবং পেশায় নার্স লতা সেনবর্মন ৷ দু’দিন আগে তাঁদের বিয়ে হয়েছে ৷ নিজেদের বিয়েকে স্মরণীয় করে রাখতে, বিপ্লববাবু বৌভাতের অনুষ্ঠানে সমাজসেবামূলক কর্মসূচির আয়োজন করেন । এ দিন অনুষ্ঠান বাড়িতে রক্তদান, বস্ত্রদান এবং মরণোত্তর চক্ষুদানের জন্য বিশেষ ক্যাম্প করা হয় ৷

বৌভাতে স্বামী বিপ্লব বর্মনের জনহিতকর কাজে খুশি নববধূ লতা সেন বর্মন ৷ তিনি জানান, একজন স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে করোনা পরিস্থিতিতে নানান সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন ৷ তাই নিজেপ বিয়েতে স্বামীর উদ্যোগে তিনি মরণোত্তর চক্ষুদান করে খুশি নববধূ লতা ৷

বিপ্লব বর্মন বলেন, ‘‘জীবনের নতুন পথ চলার শুরু করছি ৷ সেই মুহূর্তটাকে স্মরণীয় করে রাখতে আগামী প্রজন্মের উদ্দেশ্যে মরণোত্তর চক্ষুদান করলাম ৷ এটা ভেবে ভাল লাগছে যে ভবিষ্যতে আমার এই চোখ দিয়ে অন্য কেউ বিশ্ব দেখতে পারবে ৷’’ নবদম্পতির এমন উদ্যোগকে কুর্নিশ করছেন আত্মীয় পরিজন এবং এলাকাবাসীরা ৷