রাঁচি, 9 নভেম্বর: কিংবদন্তি । দেশকে বিশ্বকাপ দিয়েছেন ৷ বাইশ গজে বহুদিন তাঁর শৈলী চাক্ষুষ করেছে ক্রিকেটবিশ্ব ৷ ব্যাট হাতে বাইশ গজ মাতানো বা উইকেটের পেছনে দস্তানা হাতে দলকে ভরসা জোগানো, দুই ভূমিকাতেই মাহি ছিলেন 'মার্ভেলাস' । কয়েকদিন আগেই মহেন্দ্র সিং ধোনিকে (MS Dhoni) দেখা গিয়েছিল অন্য ভূমিকায় । গুরগাঁওয়ে একটি আমন্ত্রণমূলক গলফ টুর্নামেন্টে খেলতে দেখা গিয়েছিল মাহিকে ৷

এবার ফের আরেক ভূমিকায় ধোনি । লন টেনিস গ্রাউন্ডে (এমএস ধোনি প্লেয়িং টেনিস টুর্নামেন্ট) দেখা মিলল 'ক্যাপ্টেন কুল'-এর । রাঁচিতে অবস্থিত জেএসসিএ-এর কান্ট্রি ক্রিকেট ক্লাবে আয়োজিত টেনিস টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছেন বিশ্বজয়ী ক্যাপ্টেন । ভাইরাল হয়েছে ধোনির টেনিস খেলার ভিডিয়ো । তাতে দেখা যাচ্ছে, হাতের 'অস্ত্র' বদলেছে ৷ কিন্তু অস্ত্রচালনার ধরন এতটুও টাল খায়নি (MS Dhoni tried his hands at the game of Tennis) ৷ ধোনির শট নেওয়ার ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, বাইশ গজে ব্যাটিংয়ের মতোই নিখুঁত শট নিচ্ছেন ।

সঙ্গী সুমিতকে নিয়ে প্রথম ম্যাচেই জিতেছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি । ডাবলস ম্যাচে সুমিত বাজাজের সঙ্গে জুটি বেঁধে ডাঃ গোবিন্দ ঝা এবং হিমাংশুর জুটিকে স্ট্রেট সেটে হারান । গত বছরও ধোনি কান্ট্রি ক্রিকেট ক্লাবের টেনিস টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছিলেন । সুমিত বজাজের সঙ্গে জুটি বেঁধে টুর্নামেন্টের শিরোপা জিতেছিলেন তিনি । চলতি বছর যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে পুরুষদের কোয়ার্টার ফাইনালে ভিআইপি স্ট্যান্ডে দেখা গিয়েছিল মাহিকে ৷ এছাড়া আমন্ত্রণী টেনিস টুর্নামেন্টের দৌলতে ব়্যাকেট হাতে মাঝেমধ্যেই দেখা যায় ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ককে ৷

টেনিস কোর্টেও স্বপ্রতিভ ধোনি

ধোনিই একমাত্র ভারতীয় অধিনায়ক যিনি ওডিআই এবং টি-20, দুই ফর্ম্যাটেই দেশকে বিশ্বকাপ দিয়েছেন । 1983 সালে কপিল দেবের নেতৃত্বে ভারত প্রথমবার বিশ্বসেরা হয় ৷ 2011 সালে 28 বছর পর ঘরের মাটিতে দেশকে দ্বিতীয় বিশ্বকাপ জয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ধোনি ।