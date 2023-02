কেপটাউন, 23 ফেব্রুয়ারি: টি-20 বিশ্বকাপে শেষ চারের লড়াইয়ে বৃহস্পতিবার ভারতের প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া। কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নামার আগেই চাপে 'উইমেন ইন ব্লু' (India Women to face Australia Women)। শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণের ফলে ছিটকে গিয়েছেন পূজা বস্ত্রকর, রাধা যাদব। প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হরমনপ্রীত কৌরও। ফলে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে স্কিপারের মাঠে নামা নিয়েও সংশয় রয়েছে (Harmanpreet doubtful for T20 WC semifinal against Australia) ।

জানা গিয়েছে, কয়েকদিন ধরেই অসুস্থ বাঁ-হাতি স্পিনার রাধা যাদব । ফলে শেষ ম্যাচে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনি মাঠে নামতে পারেনি। সংক্রমিত হয়েছেন অলরাউন্ডার পূজা বস্ত্রকরও । বৃহস্পতিবার দু'জনকেই স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে (Pooja Vastrakar and Radha Yadav ruled out for T20 WC semifinal) । প্রবল জ্বরে আক্রান্ত অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌরও । প্রাথমিক চিকিৎসা হলেও একাদশে তিনি থাকবেন কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে দলের মধ্যেই । অন্যদিকে, টুর্নামেন্টের ইভেন্ট টেকনিক্যাল কমিটি স্নেহা রানাকে ভারতীয় দলে বস্ত্রকারের বদলি হিসেবে অনুমোদন দিয়েছে । স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার রানা 24টি টি-20 সহ 47টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন ।

এখনও দগদগে 2020 বিশ্বকাপে অজিদের বিরুদ্ধে হারের ক্ষত । ফাইনালে অজিদের কাছে পর্যুদস্ত হয়েছিল ভারতের মেয়েরা । 85 রানে হেরে প্রথমবার ট্রফি তোলার স্বপ্ন আর বাস্তব হয়নি । এবার ক্যাঙারু বাহিনীর কাছে পা-পিছলে সেই সুযোগ হাতছাড়া করতে নারাজ হরমনপ্রীতরা । তার আগেই চাপে টিম ইন্ডিয়া ।

