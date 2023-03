মুম্বই, 4 মার্চ: উইমেন্স প্রিমিয়র লিগের ঢাকে কাঠি ৷ ডিওয়াই পাতিল স্পোর্টস অ্যাকাডেমির স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ও গুজরাত জায়ান্টস (Gujarat Giants vs Mumbai Indians) ৷ টস জিতে বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন গুজরাত জায়ান্টসের অধিনায়ক বেথ মুনি । ডব্লিউপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচে ব্যাট করবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স (Gujarat Giants won the toss and elected to bowl first in 1st match of WPL 2023) ।

বলা যায়, আজকের ম্যাচ একদিক থেকে আদানি বনাম আম্বানির দ্বৈরথও ৷ প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচ গুজরাত জায়ান্টসের হোম ম্যাচ ৷ অ্যাওয়ে ম্যাচে কমলা ব্রিগেডের বিপক্ষে ব্লু ব্রিগেডকে নেতৃত্ব দেবেন হরমনপ্রীত কৌর । ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া, টি-20 বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে বেথ মুনির বিশ্বস্ত ব্যাটিং ভারতের হারের অন্যতম কারণ ছিল। তাই এদিন মঞ্চ আলাদা হলেও মুনিকে পেছনে ফেলতে মুখিয়ে থাকবেন হরমনপ্রীত।

কোচ শার্লট এডওয়ার্ডসের অধীনে মাঠে নামছে হরমনপ্রীত কৌরের মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ৷ অন্যদিকে, গুজরাত জায়ান্টসের কোচিংয়ের দায়িত্বে রয়েছেন প্রাক্তন অজি তারকা রাচায়েল হেইনেস ৷ ইতিমধ্যেই এই ম্যাচে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছে, টিকিটের দাম রাখা হয়েছে 100 টাকা । ফলে জমাটি ম্যাচ দেখার আশায় দর্শকরা ।

এটি টুর্নামেন্টের প্রথম সংস্করণ ৷ তাই আশা-আশঙ্কার দোলাচলে শুরু হচ্ছে প্রথম ম্যাচ ৷ ভারতীয় তারকা ক্রিকেটারদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটারদেরও দেখা যাবে ৷

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের একাদশ: হরমনপ্রীত কৌর, হেইলি ম্যাথিউস, যস্তিকা ভাটিয়া, ন্যাট সাইভার-ব্রান্ট, অ্যামেলিয়া কের, আমানজোত কৌর, পূজা বস্ত্রকর, হুমাইরা কাজী, ইসি ওয়াং, জিন্তিমনি কালিতা, সাইকা ইশাক

গুজরাত জায়ান্টসের একাদশ: বেথ মুনি, এস মেঘনা, হারলিন দেওল, অ্যাশলে গার্ডনার, অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড, হেমলথা ডি, জর্জিয়া ওয়ারহাম, স্নেহ রানা, তনুজা কানওয়ার, মনিকা প্যাটেল, মানসী জোশি

