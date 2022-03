সেঞ্চুরিয়ন, 19 মার্চ : বিগত 19 বারের সাক্ষাতে সে দেশে একবারও জয়ের মুখ না-দেখা বাংলাদেশ শুক্রবার প্রথম ওয়ান-ডে জয় তুলে নিল দক্ষিণ আফ্রিকায় (Bangladesh register their first ever ODI win in South Africa) ৷ প্রথম ম্যাচে প্রোটিয়াদের 38 রানে হারিয়ে সিরিজে 1-0 এগিয়ে গেলেন তামিম ইকবালরা (Bangladesh beat South Africa by 38 runs in first ODI) ৷ বাংলাদেশের 315 রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে 276 রানে গুটিয়ে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ এই জয়ের সঙ্গে ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ সুপার লিগের শীর্ষে অবস্থানও মজবুত করল তারা ৷

ব্যাট হাতে ওপেনার লিটন দাস, তারকা অলরাউন্ডার শাকিব আল হাসান এবং ইয়াসির আলির হাফসেঞ্চুরিতে প্রোটিয়াদের সামনে কঠিন লক্ষ্যমাত্রা রাখে টাইগাররা ৷ অধিনায়ক তামিম ইকবাল অর্ধশতরান হাতছাড়া করলেও (41) লিটনের সঙ্গে তাঁর 95 রানের ওপেনিং পার্টনারশিপ দলের বড় রানের ভিত গড়ে দেয় ৷ 67 বলে 50 রান করেন লিটন ৷

এরপর চতুর্থ উইকেটে শাকিব আল হাসান-ইয়াসির আলির 115 রানের জুটি বড় রানের লক্ষ্যে এগিয়ে দেয় বাংলাদেশকে ৷ 7টি চার, 3টি ছয়ে 64 বলে 77 রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন শাকিব (Shakib Al Hasan hits 77 runs) ৷ 44 বলে 50 করেন ইয়াসির ৷ শেষদিকে টেল-এন্ডারদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় 7 উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 314 রান তোলে সফরকারী দল ৷

জবাবে 36 রানে 3 উইকেট হারানো দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্যান ডার ডুসেন এবং ডেভিড মিলারের ব্যাটে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেও শেষরক্ষা হয়নি ৷ বাকি ব্যাটারদের ব্যর্থতায় এদিন পুরো ওভার ব্যাট করতেই পারেনি প্রোটিয়ারা ৷ ডুসেনের 86, মিলারের 79 সত্ত্বেও 48.5 ওভারে 276 রানে গুটিয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ মেহদি হাসানের 4 উইকেট, তাসকিন আহমেদের 3 উইকেট জয় সহজ করে বাংলাদেশের ৷