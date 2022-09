নিউইয়র্ক, 29 সেপ্টেম্বর: ভারতীয় বংশোদ্ভূত বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত এক ডেলিভারি বয়কে আমেরিকায় একাধিকবার ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে (Indian American delivery person stabbed in US) ৷ একজন পেশাদার অপরাধী এই কাজ করেছেন ৷ মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, তার নামে 100 টিরও বেশি গ্রেফতারি পরোয়ানা রয়েছে (100 arrests on his rap sheet) । মঙ্গলবার নিউইয়র্কের লোয়ার ইস্ট সাইডে (Lower East Side) ভরতভাই প্যাটেল (Bharatbhai Patel) নামে ওই ব্যক্তিকে ছুরির আঘাত করা হয় ৷

ভরতভাই প্যাটেল বলেন, "লোকটি কোনও কথা না বলেই আমায় লোয়ার ইস্ট সাইডে ছুরিকাঘাত করে ৷ সেইসময় আশেপাশের লোকেরা কেউ বাঁচাতে আসেনি । কেউ কোনও সাহায্য করেনি ৷"

ডেলিভারি বয় আরও বলেন, " আমার শরীরের নানা জায়গায় আঘাত করেছে ছুরি দিয়ে ৷ সে কিছু জিজ্ঞেস করেনি । টাকা বা অন্য কিছুও চায়নি । আমি ভেবেছি তার টাকা তাই বা হয়তো আমার বাইকটা চাই । কিন্তু লোকটা আমাকে কিছুই চায়নি ।"

ভরতভাই প্যাটেল কুইন্সে থাকেন ৷ তাঁর বয়স 36 বছর ৷ একটি 6 বছর বয়সি ছেলে আছে তাঁর ৷ রিভিংটন স্ট্রিটের কাছে অ্যালেন স্ট্রিটে ছিলেন যখন সন্দেহভাজন একজন তাঁর ই-বাইকটি ধরে । এরপর ভরতভাই প্যাটেলের বাইকে ধরে তাঁকে একাধিকবার ছুরিকাঘাত করে ৷ এরপর আক্রমণকারী পালিয়ে যায় । ডেলিভারি বয় বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ তাঁর গুরুতর চোট লেগেছে ৷ পুলিশ অপরাধীকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছে (Cops later arrested Cooper) ৷ তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছে ৷