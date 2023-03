বেইজিং, 10 মার্চ: চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের (Xi Secures 3rd Term Presidency) তৃতীয়বারের জন্য পাঁচ বছরের মেয়াদ সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন পেল চিনা সংসদে । অর্থাৎ ইতিহাস সৃষ্টি করে টানা তৃতীয়বারের জন্য চিনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হলেন তিনি ৷ গত অক্টোবর মাসে চিনের ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টি অফ চায়না (সিপিসি)-এর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছিলেন 69 বছর বয়সি শি ৷ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মাও সেতুংয়ের পরে শি-ই (Xi gets 3rd term to lead from Chinese Parliament) প্রথম চিনা নেতা যিনি দুবারের বেশি পাঁচ বছরের মেয়াদের পরেও ক্ষমতায় থাকলেন ।

চিনের আইনসভা ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেস (এনপিসি)-কে প্রায়শই রাবার স্ট্যাম্প সংসদ হিসাবে বর্ণনা করা হয় ৷ কারণ সিপিসির সিদ্ধান্তের যান্ত্রিক এবং নিয়মিত অনুমোদন হয় সেখানে ৷ শুক্রবারও শি-র তৃতীয় মেয়াদ প্রত্যাশিত ভাবেই অনুমোদিত হয়েছে ৷

শি আজীবন ক্ষমতায় থাকবেন বলে আশা করা হচ্ছে । তিনি ইতিমধ্যেই সিপিসির গত অক্টোবর কংগ্রেসের সময় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন ৷ সেই সময় এর সমস্ত শীর্ষ নীতি সংস্থার জন্য একটি নতুন নেতৃত্বও নির্বাচিত হয়েছে । এনপিসি-র এই বছরের বার্ষিক অধিবেশনকে তাৎপর্যপূর্ণ হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে কারণ সেখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা স্টেট কাউন্সিলের সভাপতিত্বকারী প্রধানমন্ত্রী-সহ চিনা সরকারের নেতৃত্বের যে দশ বছরের মধ্যে একবার পরিবর্তন হয়, তা এ বার হবে ৷

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী লি কেকিয়াং-এর মেয়াদ শেষ হবে চলতি বছরের এনপিসি অধিবেশনের মাধ্যমে । লি কিয়াং তাঁর উত্তরসূরি হতে চলেছেন বলে আশা করা হচ্ছে ৷ যিনি শি-র ঘনিষ্ঠ সহযোগী ৷ শনিবার এনপিসি দ্বারা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হতে পারেন । কয়েক সপ্তাহ আগে শির নেতৃত্বাধীন সিপিসির প্লেনামে নতুন নেতৃত্বের সব নাম অনুমোদন করা হয়েছে । এনপিসি-র অনুমোদন নেহাতই আনুষ্ঠানিকতা ও নিয়মরক্ষা ৷ নতুন প্রধানমন্ত্রী চলতি বছরের বার্ষিক এনপিসি অধিবেশনের শেষ দিনে, অর্থাৎ 13 মার্চ বার্ষিক সংবাদ সম্মেলনে ভাষণ দেবেন ।