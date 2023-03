কলকাতা, 9 মার্চ: সোহাগে-আদরে আজ চার হাত এক হওয়ার দিন ৷ বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন দুর্নিবার সাহা এবং ঐন্দ্রিলা ওরফে মোহর সেন। উল্লেখ্য, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের আপ্ত-সহায়ক ঐন্দ্রিলা। গায়ে হলুদ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। সোশাল মিডিয়ার দৌলতে তা ছড়িয়েও পড়েছে ইন্টারনেটে ৷ আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন দু'জনে। গত জানুয়ারিতেই বিয়ের কথা ঘোষণা করেছিলেন দুর্নিবার। আজ সেই শুভদিন। হলুদ পাঞ্জাবিতে নিজের ইনস্টাগ্রামে ছবি শেয়ার করেছেন নতুন বর। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের আপ্ত-সহায়ক ঐন্দ্রিলা সেন ওরফে সকলের পরিচিত মোহরকে বিয়ে করছেন দুর্নিবার (Singer Durnibar Saha to Get Married to GF Mohor Sen)।

বৃহস্পতিবার গায়েহলুদের সকালে সোশাল মিডিয়ার দৌলতে অনুরাগীদের মধ্যে ধরা দিলেন দুর্নিবার। মুখে একগাল হাসি। গালে, কপালে ভরতি হলুদ। হবু বরের গায়েহলুদের ছবি পোস্ট করলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অন্য়দিকে, পাত্রীও হলুদ শাড়িতে গায়েহলুদ মেখে ইনস্টাতে স্টোরি দিলেন ৷ এর আগে 2021 সালে দীর্ঘদিনের প্রেমিকা মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে বিয়ে করেন দুর্নিবার সাহা। বেশ ধুমধাম করেই বিয়ে হয় তাঁদের। তবে বছর ঘুরতে না-ঘুরতেই তাঁদের সম্পর্কের চিড় ধরে। 2022 সালে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের আপ্ত-সহায়কের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন দুর্নিবার সাহা। দুর্নিবার-ঐন্দ্রিলার প্রেমটা অনেকটা রূপকথায় মতো। 2015 সালে সারেগামাপাতে দুর্নিবারের গান মন ভরিয়েছিল সকলের। মন ভরিয়েছিল মোহরের পরিবারেরও। মোহর ভেবেছিলেন প্রোপোজ করবেন। কিন্তু শিকে ছেঁড়েনি। এরপর 2021-এ পরিচয়। ফোন নম্বর আদানপ্রদান। যদিও কথা হয়নি সেদিন। এরপর আবার দেখা 'লক্ষ্মীছাড়া'র একটা শো-তে।

হলুদ পাঞ্জাবিতে ধরা দিলেন দুর্নিবার

এরপর অনেকটা সময় একসঙ্গে কাটানো। একসঙ্গে অনেকটা পথ হাঁটা। সেই পথ ধরেই আজ এক বিলাসবহুল হোটেলের ছাদনাতলায় দেখা হবে দু'জনের। মোহর-দুর্নিবারের বিয়েতে হাজির থাকবেন ইন্ডাস্ট্রির বিশিষ্ট মানুষজনরা। সম্ভবত হাজির থাকবেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ও। তাঁরই স্নেহধন্যা মোহর। প্রসঙ্গত, ফ্লাইটে চেপে একটি কাজে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মুম্বই যাচ্ছিলেন মোহর। ওই একই ফ্লাইটে ছিলেন দুর্নিবার। তাঁর পাশে বসার জন্য সিট বদলেছিলেন মোহর। কাজ শেষে আরও দু'দিন থেকে যেতে চেয়েছিলেন মোহর। কথাটা বুম্বা দা'কে জানানোর পর তিনি বুঝে গিয়েছিলেন ব্যাপারটা। এই ঘটনা এক সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন মোহর।