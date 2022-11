চণ্ডীগড়, 17 নভেম্বর: প্রয়াত বিখ্যাত পঞ্জাবি অভিনেত্রী দলজিৎ কৌর(Famous Punjabi actress Daljit Kaur passed away) ৷ বৃহস্পতিবার সকালে মৃত্যু হয় তাঁর । দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন 69 বছর বয়সি দলজিৎ ( Daljit Kaur passed away At The age Of 69)৷ এই বর্ষীয়ান অভিনেত্রী এক সময় বহু পঞ্জাবি এবং হিন্দি ছবিতে কাজ করেছিলেন তিনি ৷ বাংলার জন্যও আজ বড় দুঃখের দিন কারণ এই মানুষটির বেড়ে ওঠা বাংলার শিলিগুড়িতে ৷

দলজিৎ কৌরের পরিবার মূলত লুধিয়ানা জেলার বাসিন্দা, কিন্তু তাঁদের ব্যবসা ছিল বঙ্গে। তাই শিলিগুড়িতেই বড় হয়েছেন এই অভিনেত্রী । সেখানে একটি কনভেন্ট থেকে পড়াশোনা শুরু করেন তিনি ৷ পরে দিল্লির শ্রী রাম কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন দলজিৎ ।বাংলায় ছোটবেলা কাটানোর জেরে বাংলা ভাষাতেও বেশ সড়গড় ছিলেন অভিনেত্রী ৷

10 টিরও বেশি হিন্দি এবং 70 টিরও বেশি পাঞ্জাবি ছবিতে অভিনয় করেছেন এই বর্ষীয়ান অভিনেত্রী । তাঁর প্রথম ছবি 'দাজ' মুক্তি পায় 1976 সালে । এক ভয়ংকর দূর্ঘটনায় স্বামী হারমিন্দর সিং দেওলের মৃত্যুর পর তিনি চলচ্চিত্রে অভিনয় বন্ধ করে দেন। এরপর অবশ্য় তিনি 2001 সালে আবার অভিনয়ে কামব্যাকও করেন ৷ তিনি 'পুত জাত্তা দে', 'মামলা গরবর হ্যায়', 'কি বানু দুনিয়া দা'-এর মতো সুপারহিট পঞ্জাবি ছবি এবং 'বাটোয়ারা','ইয়ারি দুশমনি'-এর মতো হিন্দি ছবিতে কাজ করেছিলেন তিনি ৷ অভিনেতা সুনীল দত্তের সঙ্গেও স্ক্রিনশেয়ার করেছিলেন তিনি(Daljit Kaur passed away) ৷

অভিনেত্রীর কোনও সন্তান নেই ৷ দলজিৎ কাবাডি এবং হকিতে জাতীয় খেলোয়াড়ও ছিলেন। গত কয়েক বছর ধরে তিনি গুরুতর মানসিক রোগে ভুগছিলেন। বৃহস্পতিবার লুধিয়ানায় ভাইয়ের বাড়িতেই মৃত্য়ু হয় তাঁর ৷ তাঁর মৃত্যুতে শোকাহত বিনোদন জগৎ ৷