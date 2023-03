কলকাতা, 10 মার্চ: মীনাক্ষি মুখোপাধ্যায় এখন অতীত । মোহরকে নিয়ে জীবনের নতুন পথচলা শুরু করলেন গায়ক দুর্নিবার সাহা । ইন্ডাস্ট্রির বেশ কিছু নামজাদা মানুষের উপস্থিতিতেই বিয়ে সারলেন মোহর এবং দুর্নিবার ৷ এই তালিকা সবার আগে ছিলেন যিনি, তিনি হলেন ইন্ডাস্ট্রির সুপারস্টার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় । বাকিদেরও দেখা গেল বিয়ের আনন্দে মেতে উঠতে। শুভদৃষ্টি থেকে মালা বদল- মোহর এবং দুর্নিবারের পাশে তিনি সর্বদা ছায়ার মতো ছিলেন। রীতিমতো আগলে রেখেছিলেন দু'জনকে । এদিন শঙ্খ বাজাতেও দেখা যায় ইন্ডাস্ট্রির বুম্বাদাকে (Prosenjit And Others At Durnibar-Mohor Wedding)।

প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এদিন আসেন ছেলে তৃষাণজিৎকে সঙ্গে নিয়ে । হাজির ছিলেন পল্লবী চট্টোপাধ্যায়ও । নবদম্পতির প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রসেনজিৎ সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, "দু'জনের জন্য অসংখ্য শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ রইলো দাদার তরফ থেকে । ভালো থেকো ।" মোহর, দুর্নিবারের বিয়েতে হাজির ছিলেন অভিনেতা সুজয় প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সিনেমাটোগ্রাফার মধুরা পালিত, অভিনেতা অনুভব কাঞ্জিলাল-সহ আরও অনেকে ।

বিয়েতে হাজির ছিলেন সুজয়প্রসাদ চট্টোপাধ্য়ায়

প্রসঙ্গত, বছর ঘুরতে না ঘুরতে মীনাক্ষির সঙ্গে দুর্নিবারের বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে কম লেখালিখি হয়নি নানা মাধ্যমে । সেই সবকিছুকে সরিয়ে মন দিয়ে নিজের কাজ করে গিয়েছেন দুর্নিবার । সিনেমায় গান গাওয়া থেকে শুরু করে নাইজেল আক্কারার নাটক 'চুপচাপ চার্লি'র জন্য গান কিংবা মিউজিক ভিডিয়ো- একের পর এক অনবদ্য সব গান উপহার দিয়েছেন শ্রোতাকে । মোহরও চুপচাপ চালিয়ে গিয়েছেন নিজের কাজ ।

মোহরের সঙ্গে নতুন জীবন শুরু করলেন দুর্নিবার

অনেক লেখালিখি, আর বাক্য বিনিময়ের পর মুখ খুলেছিলেন মীনাক্ষি । তবে, সেই সব এখন অতীত । নতুন জীবনে পা রাখলেন মোহর এবং দুর্নিবার । মধ্য কলকাতার এক বিলাসবহুল হোটেলে বসেছে তাঁদের বিয়ের আসর । এলাহি আয়োজন । অতিথি আপ্যায়ণ থেকে শুরু করে শুভদৃষ্টি, মালাবদল সবেতেই তাঁদের পাশে বুম্বাদা।