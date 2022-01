কলকাতা, 8 জানুয়ারি : বেলাশেষের উষ্ণ পৌষে শীতকালের মনখারাপ । মনখারাপ আরও বাড়ছে বৃষ্টির পূর্বাভাসে । আলিপুর আবহাওয়া দফতরের উপঅধিকর্তা সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, শনিবার এবং রবিবার শুষ্ক আবহাত্তয়া থাকলেও সোমবার থেকে পরিবর্তন শুরু হবে । হতে পারে বৃষ্টি ৷ কারণ পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাব (Western Disturbance to cause rainfall in Bengal mid December) ৷

আবহাওয়া অফিস জানাচ্ছে, পশ্চিমের জেলাগুলিতে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমানে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । এই বৃষ্টির কারণ পশ্চিমী ঝঞ্ঝার পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে অগ্রসর হওয়া । এর ফলে দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলিতে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । 12 থেকে 14 জানুয়ারি দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টি হবে বলে হাওয়া অফিস জানিয়েছে । 15 তারিখ থেকে বৃষ্টি কমে যাবে । 16 তারিখ থেকে রৌদ্রজ্জ্বল আবহাওয়া ফিরবে ।

আবহাওয়া দফতরের উপঅধিকর্তা জানিয়েছেন, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে মূলত রৌদ্রজ্জ্বল আবহাওয়া থাকবে । কেবল কালিম্পংয়ে হালকা বৃষ্টি হতে পারে । সোমবার থেকে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । 12 তারিখ থেকে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে শিলাবৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । রাতের তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করেছে । 2 থেকে 3 ডিগ্রি পর্যন্ত এই বৃদ্ধি হবে । তারপরও যে ঠান্ডা ফিরবে তা নয় । বরং রাজ্যজুড়েই শীত কমবে । তবে 10 জানুয়ারি থেকে পৌষের বাকি দিনগুলিতে শীত নয়, বৃষ্টিতে নাজেহাল হবেন রাজ্যবাসী ।

