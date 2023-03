হায়দরাবাদ, 1 মার্চ: আজকাল অনেক কোম্পানির বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য বিমা পলিসি (health insurance policies) অফার করছে । এক্ষেত্রে সাবধানে নির্বাচন করুন স্বাস্থ্য বিমা ৷ হাসপাতালে ভরতির (hospitalisation) ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য বীমা কভারেজ থাকলে স্বস্তি পাওয়া যায় । তবে প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক পলিসি নির্বাচন করতে হবে (right policy that suits our needs) । জেনে নিন স্বাস্থ্য বিমা নেওয়ার আগে কী কী মাথায় রাখা দরকার ।

বিমা করার সময় সামগ্রিক সুবিধা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হওয়া উচিত । অসুস্থতায় ভুগলে এই বিমা আপনাকে আর্থিক দিক থেকে সাহায্য করবে । কিছু পলিসির উপ-সীমা (sub-limits) থাকতে পারে । অন্যদের অপেক্ষার সময় (waiting period) রয়েছে । বোঝার জন্য পলিসি ডকুমেন্টগুলি ভালোভাবে পড়তে হবে । প্রয়োজনে বিমা কোম্পানির হেল্প ডেস্কে জিজ্ঞাসা করুন । এর মাধ্যমে বিমার টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে ভুল ধারণা এড়ানো সম্ভব ।

অনেকে মনে করেন, স্বাস্থ্য বিমা শুধুমাত্র হাসপাতালে ভরতির সময় খরচের জন্য ক্ষতিপূরণ দেয় । আসল বিষয়টি হল, পলিসিগুলি এখন হাসপাতালের আগের খরচ (Pre hospitalisation charges), হাসপাতালের পরবর্তী খরচ, অ্যাম্বুলেন্স, ডে কেয়ার চিকিৎসা এবং উন্নত চিকিৎসাগুলিকেও কভার করে ৷ পাশাপাশি হাসপাতালে ভর্তির জন্য নগদ, বাড়িতে চিকিৎসার খরচ, পলিসি সম্পূর্ণ হওয়ার পরে পুনরুদ্ধার, ক্রমবর্ধমান বোনাস, বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ছাড় এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতামতের মতো অনেক অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করে কি না, তা পরীক্ষা করুন । আপনি যে পলিসিটি বেছে নিয়েছেন, তা আপনার সমস্ত প্রয়োজনের জন্য উপযুক্ত কি না, তা বিশ্লেষণ করুন ।

চিকিৎসার খরচ দিন দিন বাড়ছে । আপনার একটি পলিসি দরকার যা প্রয়োজনের সময় সর্বোচ্চ চিকিৎসা খরচ কভার করে । এই সময় দাঁড়িয়ে পলিসির মূল্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । আপনি হয়ত একটি কম প্রিমিয়ামের পলিসি খুঁজছেন, কিন্তু আপনার প্রয়োজন অনুসারে পলিসিটি নাও হতে পারে ৷ হাসপাতালে ভরতির সময় কিছু টাকা পকেট থেকে দিতে হতে পারে । এটি আপনার সঞ্চয় এবং বিনিয়োগকে প্রভাবিত করবে ।

উচ্চতর বিমা পাওয়ার একটি বিকল্প পদ্ধতি হল টপ-আপ পলিসি বেছে নেওয়া । এটি মূল পলিসির পাশাপাশি রাখা যেতে পারে । এটি আপনাকে কম প্রিমিয়ামে সর্বাধিক সুরক্ষা পাইয়ে দেবে । আগে থেকে থাকা রোগের চিকিৎসার জন্য ক্ষতিপূরণ পেতে কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, তা পলিসি নির্বাচনের মূল বিষয় । বেশিরভাগ পলিসিতে 2 থেকে 4 বছর সময়কাল থাকে ।

অপেক্ষার সময়-সহ পলিসিগুলি বিবেচনা করা উচিত । কিছু বিমাকারী অপেক্ষার সময় কমাতে সম্পূরক পলিসি চালু করছে । এর পাশাপাশি কিছু টাকাও দিতে হয় । স্বাস্থ্য সমস্যা না থাকা অবস্থায় পলিসি গ্রহণ করা হলে এ ধরনের কোনও জটিলতা থাকবে না । ফ্যামিলি ফ্লোটার পলিসিতে প্রিমিয়াম কিছুটা কম থাকে। সুতরাং, আপনার পরিবারের সকল সদস্যকে একটি পলিসির আওতায় আনার চেষ্টা করুন । সম্পূরক পলিসিগুলিকে প্রয়োজন অনুযায়ী বেছে নিন ।

