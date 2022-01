নয়াদিল্লি, 21 জানুয়ারি : উত্তরপ্রদেশে দলের জমি পুনরুদ্ধারে প্রিয়ঙ্কা গান্ধি বঢরার উপর আস্থা রেখেছে কংগ্রেস হাইকমান্ড ৷ প্রিয়ঙ্কা দায়িত্ব নেওয়ার পর মরা গাঙে বান না এলেও কংগ্রেস যে কিছুটা হলেও নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে, তা স্বীকার করছে রাজনৈতিক মহল ৷ এই অবস্থায় উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ক্ষমতা দখল করলে মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, সেই প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে রাজনৈতিক মহলে ৷ আজ এবিষয়ে প্রশ্ন করা হলে "আপনি কি অন্য কাউকে দেখতে পাচ্ছেন" বলে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেন উত্তরপ্রদেশে নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়ঙ্কা গান্ধি বঢরা ৷ শুক্রবার আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের তরুণদের জন্য একটি ইস্তেহার (Congress youth Manifesto for UP) প্রকাশ করেন তিনি ৷

তিনিই যে উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রীর মুখ, তা ঘুরিয়ে স্বীকার করে নিলেন প্রিয়ঙ্কা ৷ এদিন ইস্তেহার প্রকাশ অনুষ্ঠানে এক সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করেন, "উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী কি আপনি ?" এক মুহূর্ত দেরি না করে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের পাল্টা প্রশ্ন, "উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেসের অন্য কাউকে কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন ? আমার ছবিই তো সব জায়গায় দেখা যাচ্ছে ৷ আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না ?" (Priyanka Gandhi Vadra indicates to be party's chief ministerial candidate for Uttar Pradesh Assembly election 2002)

ক্ষমতায় এলে উত্তরপ্রদেশের তরুণদের চাকরি দেওয়া-সহ একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতির কথা জানিয়ে আজ এই ইস্তেহার প্রকাশ করেন রাহুল গান্ধি ও প্রিয়ঙ্কা গান্ধি ৷ এর নাম রাখা হয়েছে 'ভর্তি বিধান' ৷ তবে এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি, প্রিয়ঙ্কা গান্ধি বঢরা কোথা থেকে প্রার্থী হবেন ৷ যদিও তাঁর বিরোধী যোগী আদিত্যনাথ, অখিলেশ যাদব এই প্রথম বিধানসভা নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন ৷