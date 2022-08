সিমলা, 28 অগস্ট: হিমাচল প্রদেশে বর্ষাকালে গত পাঁচ বছরে 1,550 জনেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন (More than 1550 people died in five years during monsoon in Himachal Pradesh) ৷ তাদের মধ্যে 2021 সালের বর্ষায় সর্বোচ্চ 476 জন মারা গিয়েছেন ৷ 2018 সালে প্রাণ হারান 343 জন ৷ চলতি বছরে এখন পর্যন্ত 276 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ 2020 সালে 240 এবং 2019 সালে 218 জনের মৃত্যু হয়েছে । গত পাঁচটি বর্ষায় মোট 1553 জন মারা গিয়েছেন বলে রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের ডিরেক্টর সুদেশ মোখতা তথ্য দিয়ে জানিয়েছেন (Death in Monsoon) ।

জানা গিয়েছে, 2022 সালের 29 জুন থেকে 27 অগস্ট পর্যন্ত 276 জন মারা যাওয়ার পাশাপাশি 508 জন আহত হয়েছেন ৷ এই সময়ের মধ্যে বৃষ্টি সম্পর্কিত ঘটনায় 9 জন নিখোঁজ হয়েছেন । 276টি মধ্যে সর্বোচ্চ 134টি মৃত্যু ঘটেছে পথ দুর্ঘটনায় ৷

এছাড়া গত পাঁচ বছরে বর্ষায় 6 হাজার 537.39 কোটি টাকার সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস হয়েছে । 2022 সালে সর্বোচ্চ 1 হাজার 732.58 কোটি টাকার সরকারি সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছিল ৷ তারপরে 2018 সালে 1 হাজার 578.08 কোটি টাকা ৷ 2021 সালে 1 হাজার 151.72 কোটি টাকা, 2019 সালে 1 হাজার 202.69 কোটি টাকা এবং 2020 সালে আটশো 72.32 কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছিল ৷

2022 সালে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট 949.62 কোটি টাকার সম্পত্তির ৷ তারপরে জল শক্তি বিভাগে 710.23 কোটি টাকার এবং বিদ্যুৎ বিভাগের 5.72 কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে । এছাড়া পাঁচ বছরে বর্ষায় 12 হাজার 444টি ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানান মোখতা । 2018 সালে সর্বোচ্চ 5 হাজার 160টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ তারপরে 2019 সালে 3 হাজার 31টি, 2021 সালে 1 হাজার 976টি, 2020 সালে 1 হাজার 346টি এবং 2022 সালে 931টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ।

এই ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন করতে ছয় সদস্যের একটি কেন্দ্রীয় দল রবিবার রাজ্য সফর শুরু করেছে ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব সুনীলকুমার বার্নওয়ালের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় দল (আইএমসিটি) বৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা এবং ভূমিধসের কারণে ক্ষতির মূল্যায়ন করবে ৷ এই দলটি দুটি ভাগে বিভক্ত হবে । প্রথম দলটি কাংড়া এবং চাম্বা জেলা ঘুরে দেখবে ৷ দ্বিতীয় দলটি 28 এবং 29 অগস্ট কুল্লু এবং মান্ডি জেলা ঘুরে দেখবে ৷ এরপরে 30 অগস্ট সিমলায় রাজ্য-স্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকও হবে বলে জানা গিয়েছে ।