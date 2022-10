নয়াদিল্লি, 12 অক্টোবর: হিন্দি ভাষায় পরীক্ষা নিতে নারাজ কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন ৷ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদিকে চিঠি দিয়ে আপত্তির কথা জানান । তাঁর স্পষ্ট দাবি ভারত বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের দেশ । সেখানে এই ধরনের সিদ্ধান্ত কখনই কাম্য নয় । একটি সংসদীয় কমিটি সুপারিশ, কেন্দ্রীয় চাকরির পরীক্ষার মাধ্যম হবে হিন্দি ভাষা ৷ এছাড়া আইআইটি, আইআইএমগুলিতেও হিন্দি ভাষাকে আবশ্যিক করার প্রস্তাব দিয়েছে ওই কমিটি ৷ কেরল যে এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারছে না সেকথা স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন বিজয়ন (Hindi Language Controversy) ৷

তিনি চিঠিতে উল্লেখ করেন, 'বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যে'র (unity in diversity) ধারণা দিয়ে ভারতকে চেনা যায় ৷ এই বৈচিত্র্য সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত ৷ কোনও একটি নির্দিষ্ট ভাষাকে সব ভাষার উপর চাপিয়ে দিলে একে ধ্বংস করা হবে ৷ তাই এ ধরনের ভাবনাচিন্তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হোক, দাবি জানান কেরল মুখ্যমন্ত্রী ৷

সংসদীয় কমিটি আইআইটির মতো প্রযুক্তি এবং অন্য উচ্চস্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিন্দিকে আবশ্যিক করার প্রস্তাব দিয়েছে ৷ তবে সেটি মূলত হিন্দি ভাষা প্রধান রাজ্যগুলির জন্য ৷ বাকি রাজ্যগুলিতে পাঠ্যক্রম তাদের নিজস্ব ভাষায় হবে ৷ এমনকী এই কমিটি হিন্দিকে রাষ্ট্র সংঘের সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে ৷

সরকারি ভাষার সংসদীয় কমিটির (Committee of Parliament on Official Languages) প্রধান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ ৷ গত মাসে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে (President Droupadi Murmu) দেওয়া 11তম রিপোর্টে তিনি ইংরেজির থেকে আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা জানিয়েছেন ৷

কিন্তু বেশ কয়েকটি রাজ্য বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি হিন্দির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপের বিরোধিতা করে আসছে । পশ্চিমবঙ্গেও একই রকমের দাবি উঠেছে । এবার এই নিয়ে চিঠি লিখলেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ।