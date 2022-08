নয়াদিল্লি, 11 অগস্ট: ভারতের 14তম উপরাষ্ট্রপতি (Vice President of India) হিসাবে বৃহস্পতিবার শপথ গ্রহণ করলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Jagdeep Dhankhar) ৷ তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু (President Droupadi Murmu) ৷ উল্লেখ্য, গত মাসেই দেশের 15তম রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন দ্রৌপদী ৷ তিনি ভারতের প্রথম আদিবাসী রাষ্ট্রপতি এবং দ্বিতীয় মহিলা রাষ্ট্রপতি ৷ একইসঙ্গে, এখনও পর্যন্ত যাঁরা ভারতের রাষ্ট্রপতি হয়েছেন, দ্রৌপদী তাঁদের মধ্যে কনিষ্ঠতম ৷

এদিন রাষ্ট্রপতি ভবনে (Rashtrapati Bhavan) ধনকড়ের শপথগ্রহণের অনুষ্ঠান (Jagdeep Dhankhar Oath Taking Ceremony) আয়োজন করা হয় ৷ সেখানে হিন্দিতে শপথ নেন তিনি ৷ প্রথা মাফিক ঈশ্বরের নাম নিয়ে শপথবাক্য পাঠ করতে শুরু করেন ধনকড় ৷ এদিনের অনুষ্ঠানে অভ্যাগতদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi), সদ্য প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নায়ডু (M Venkaiah Naidu)-সহ অন্যরা ৷

গত 6 অগস্ট উপরাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন হয় ৷ সেই নির্বাচনে 71 বছরের ধনকড়ের জয় ছিল নেহাতই সময়ের অপেক্ষা ৷ অঙ্কের হিসাবেই স্পষ্ট ছিল, উপরাষ্টপতি পদে ধনকড়ের জয় নিশ্চিত ৷ ভোটাভুটিতে ধনকড়ের পক্ষে মত দিয়েছিলেন 528 জন সাংসদ ৷ শতাংশের হিসাবে ধনকড়ের পক্ষে ছিলেন 74 ভাগ সংসদ সদস্য ৷ অন্যদিকে, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মার্গারেট আলভা পেয়েছিলেন মাত্র 26 শতাংশ ভোট ৷ সংখ্যাটা ছিল 182 ৷ এরপর গত রবিবার নির্বাচন কমিশন (Election Commission of India) আনুষ্ঠানিকভাবে উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে জগদীপ ধনকড়ের নাম ঘোষণা করে ৷ ধনকড়ের 'নির্বাচনী শংসাপত্র' (Certification of the Election)-এ স্বাক্ষর করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার এবং নির্বাচন কমিশনার অনুপ চন্দ্র পাণ্ডে ৷

প্রসঙ্গত, প্রশাসনিক ও সাংবিধানিক পদে দায়িত্ব পালনের একাধিক অতীত অভিজ্ঞতা রয়েছেন জগদীপ ধনকড়ের ৷ তিনি শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপালই ছিলেন না, তারও আগে তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷ তাছাড়া, তিনি একজন পেশাদার আইনজীবী ৷ ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ মনে করছে, ধনকড়ের এই বিপুল অভিজ্ঞতার জন্যই তাঁকে উপরাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী করেছিল বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের এনডিএ সরকার ৷ উল্লেখ্য, ভারতের সংবিধান অনুসারে উপরাষ্ট্রপতি হলেন দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদের অধিকারী ৷