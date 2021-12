নয়াদিল্লি, 15 ডিসেম্বর : স্বাস্থ্যমন্ত্রকের প্রকাশিত বুলেটিন অনুযায়ী, গত 24 ঘণ্টায় দেশে 6 হাজার 984 জন নতুন করে করোনা সংক্রামিত হয়েছেন (India reports 6984 new COVID cases in last 24 hours) ৷ এর আগের দিন এই সংখ্যাটা ছিল 5 হাজার 784 জন ৷ ফলে সামান্য বাড়ল দৈনিক সংক্রমণ (Corona Updates in India) ৷ এনিয়ে দেশে মোট 3 কোটি 47 লক্ষ 10 হাজার 628 জন করোনা আক্রান্ত হলেন ৷

স্বাস্থ্য়মন্ত্রকের রিপোর্টে জানানো হয়েছে, গত 24 ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন 247 জন ৷ আগের দিন মৃতের সংখ্যাটা ছিল 252 জন ৷ এনিয়ে দেশে করোনা সংক্রামিত রোগীর মৃত্যুর সংখ্যা 4 লক্ষ 76 হাজার 135 জন ৷

গত 24 ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন 8 হাজার 168 জন ৷ এখনও পর্যন্ত দেশে মোট 3 কোটি 41 লক্ষ 46 হাজার 931 জন করোনা আক্রান্ত রোগী সুস্থ হয়েছেন ৷ সুস্থতার হার 98.38 শতাংশ ৷ তবে চিন্তা বাড়িয়েছে ওমিক্রন (Omicron scare in India) ৷ ইতিমধ্যেই কর্নাটক, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, দিল্লি, গুজরাত এবং অন্ধ্রপ্রদেশে বেশ কয়েকজন আক্রান্ত হয়েছেন ওমিক্রনে ৷ এখনও পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী, ভারতে 57 জন ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়েছেন ৷ এর মধ্যে শুধু মহারাষ্ট্রেই রয়েছেন 28 জন ৷ ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়ে বিশ্বে প্রথম মৃত্যু হয়েছে ব্রিটেনের এক নাগরিকের ৷

গত 24 ঘণ্টায় ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে 68 লক্ষ 89 হাজার 25 জনকে ৷ এনিয়ে মোট 134 কোটি 61 লক্ষ 14 হাজার 483 জন নাগরিককে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে ৷