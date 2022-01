নয়াদিল্লি, 17 জানুয়ারি : দেশে সামান্য কমল দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৷ সোমবার সকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের (Ministry of Health) প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত 24 ঘণ্টায় দেশে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন 2 লক্ষ 58 হাজার 89 জন (India reports 258089 fresh covid cases in last 24 hours) ৷ এর আগের দিন সংক্রামিত হয়েছিলেন 2 লক্ষ 71 হাজার 202 জন ৷ তবে সংক্রমণের হার বেড়ে হয়েছে 19.65 শতাংশ ৷

বিস্তারিত আসছে...