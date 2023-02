হায়দরাবাদ, 7 ফেব্রুয়ারি: ফেব্রুয়ারির 7 তারিখে রোজ ডে দিয়ে শুরু হয় ভ্যালেন্টাইন্স উইক অর্থাৎ গোদা বাংলায় যাকে বলে ভালোবাসার সপ্তাহ (7 February Rose Day) ৷ সারাবছর আমরা যে প্রিয়জনকে ভালোবাসি না তেমনটা নয়, তবে এই সপ্তাহটায় আমাদের ভালোবাসা উথলে ওঠে আর কী ৷ তাই রোজ ডে'তে প্রিয়তমকে গোলাপ না-হয় দিলেন, কিন্তু জানেন কি এই দিনের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ইতিহাস (Details of Rose Day)? না জেনে থাকলে ভালোবাসার লাল গোলাপ দেওয়ার আগে তার গুরুত্ব জেনে নিন, তাতে সুবিধে হবে আপনারই (Know the History Importance and Significant of Rose Day) ৷

বছরের এই সময়টা বিশ্ব নিজেকে ভালোবাসার ছায়ায় লাল রং করে ৷ যারা প্রেমে পড়েছেন, সঙ্গীকে খুঁজে পেয়েছেন তাঁরা এই বিশেষ দিনটি একসঙ্গে উদযাপন করে থাকেন ৷ দুটি হৃদয় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় চিরকাল সঙ্গে থাকার ৷ এই সপ্তাহ আমাদের ভালোবাসার গুরুত্ব শেখায় ৷ শেখায় ভালোবাসা কীভাবে সবকিছুকে জয় করতে পারে ৷ তবে এর অর্থ এই নয় যে, ভালোবাসা শুধু আমাদের সঙ্গীদের প্রতিই থাকবে ৷ ভ্যালেন্টাইন্স ডে আমাদের পরিবারের সদস্য, বন্ধুবান্ধব এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে নিজেদের প্রতি যে ভালোবাসা আছে তা উদযাপন করে ৷ এটি সব ধরনের ভালোবাসা ছড়িয়ে দেয় এবং আমাদের শেখায় যে কীভাবে ঘৃণার দ্বারা ভালোবাসা ধূসরিত হয় ৷ তাই এটিকে আরও ভালো করার জন্য আমাদের শুধু একটু ভালোবাসার প্রয়োজন ৷

প্রতি বছর 7 ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন্স উইক শুরু হয় রোজ ডে দিয়ে ৷ এই দিনটিকে সকলে গোলাপের রঙ দিয়ে নিজেদের প্রেম, ভালোবাসা ও আবেগকে প্রকাশ করে থাকে ৷ ভালোবাসার মানুষদের গোলাপ উপহার দেয় এবং বিশ্বের কাছে নিজেদের আবেগ প্রকাশ করে ৷ তবে সঙ্গী মানে শুধু প্রেমিক/ প্রেমিকা বা স্বামী/ স্ত্রী নয়, এই দিনে গোলাপ দেওয়া যেতে পারে পরিবার, বন্ধু ও সেই সব মানুষদের যাকে আপনি নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসেন ৷

রোজ ডে-র ইতিহাস: বলা হয়ে থাকে, ভিক্টোরিয়ানরা একে অপরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করার জন্য গোলাপ উপহার দেওয়ার প্রথা শুরু করেছিল ৷ সেই থেকেই রোজ ডে-তে একে অপরকে গোলাপ উপহার দিয়ে ভালোবাসা প্রকাশ করে ৷

রোজ ডে-র তাৎপর্য: তবে শুধু লাল গোলাপই নয়, দেওয়া যেতে পারে অন্যান্য রঙের গোলাপও ৷ রঙের বিভিন্নতায় তা ভালোবাসার ভিন্ন অর্থ বহন করে ৷ যেমন হলুদ গোলাপ বন্ধুত্ব এবং নতুন শুরুর আনন্দকে বোঝায় ৷ সাদা গোলাপ নির্দোষতা ও বিশুদ্ধতা প্রকাশ করে ৷ অন্যদিকে কমলা গোলাপ ইচ্ছে প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয় এবং গোলাপী গোলাপ কৃতজ্ঞতা বোঝায় ৷

