নয়াদিল্লি, 27 জানুয়ারি : শীঘ্রই কম দামে বাজারে মিলতে পারে কোভিশিল্ড ও কোভ্যাকসিন টিকা (Covishield Covaxin likely to be capped) ৷ শুধু দেশের ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থার ছাড়পত্র পাওয়ার অপেক্ষা ৷ তবে তার আগে কেন্দ্রীয় সরকার এই দুই টিকার ডোজের দাম (COVID vaccine price) বেঁধে দিতে পারে বলে জানা গিয়েছে ৷ সূত্রের খবর, প্রতি ডোজের জন্য 275 টাকা দাম (Vaccines to be capped at Rs 275) ও তার সঙ্গে অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ 150 টাকা রাখার কথা ভাবা হয়েছে ৷

সরকারি একটি সূত্র জানিয়েছে, "এনপিপিএ-কে টিকার দাম বেঁধে দিতে বলা হয়েছে ৷ প্রতি ডোজের দাম 275 ও অতিরিক্ত 150 টাকা মিলিয়ে 425 টাকা হতে পারে ৷" টিকা যাতে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে আনা যায়, সে জন্য তার দাম বেঁধে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করতে বলা হয়েছে ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটিকে ৷ বর্তমানে বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে টিকা নিতে গেলে কোভ্যাকসিনের প্রতি ডোজের জন্য 1,200 টাকা এবং কোভিশিল্ডের প্রতি ডোজের জন্য 780 টাকা খরচ হয় ৷ দু'টি ক্ষেত্রেই 150 টাকা সার্ভিস চার্জ ওই দামের মধ্যেই জুড়ে দেওয়া আছে ৷

2021 সালের শুরু থেকে দেশে চালু হয়েছে কোভিড টিকাকরণ ৷ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের হিসেব অনুযায়ী, গত মঙ্গলবার পর্যন্ত দেশের 163.49 কোটি মানুষ টিকার ডোজ পেয়েছেন ৷ কোভিডের তৃতীয় ঢেউয়ের জেরে দেশে সংক্রমণ বৃদ্ধি পেতে থাকায় গত 19 জানুয়ারি সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশনের কোভিড সংক্রান্ত সাবজেক্ট এক্সপার্ট কমিটি খোলা বাজারে কোভিড টিকা বিক্রির ছাড়পত্রের প্রস্তাব দিয়েছে ৷ কোভিশিল্ড টিকা খোলা বাজারে বিক্রির অনুমোদনের আর্জি জানিয়ে গত 25 অক্টোবর ড্রাগ কন্ট্রোলার জেনারেলের কাছে আবেদন জানিয়েছে সেরাম ইনস্টিটিউট ৷

