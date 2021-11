নয়াদিল্লি, 30 নভেম্বর : ওমিক্রন নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণ (union health secretary chaired a meeting with states and uts) ৷ মঙ্গলবারের ওই বৈঠক থেকে তিনি পরামর্শ দেন কোভিডের পরীক্ষার পরিমাণ বাড়ানোর জন্য (central government advises states and uts to ramp up testing for early detection of cases) ৷ আর এই সংক্রান্ত ক্ষেত্রে ব্যবস্থা ঠিক রাখার বিষয় নিয়েও নির্দেশ দেন তিনি ৷

প্রসঙ্গত, চলতি মাসের শেষ থেকে ওমিক্রন আতঙ্ক ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে সারা বিশ্বে ৷ দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম এই করোনা ভাইরাসের নতুন এই ভ্যারিয়্যান্টের হদিশ পাওয়া যায় ৷ তারপর বেশ কয়েকটি দেশে তা ছড়িয়ে পড়েছে ৷

ভারতে অবশ্য এখনও এই ভ্যারিয়্যান্টের সন্ধান পাওয়া যায়নি ৷ কিন্তু তার আগেই সরকার দেশে ওমিক্রনের সংক্রমণ ঠেকাতে তৎপর ৷ এই নিয়ে ইতিমধ্যেই একদফা বৈঠক সেরে ফেলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ বিদেশ থেকে আসা যাত্রীদের জন্য নতুন করে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে ৷ তারপর মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিবও বৈঠক করলেন সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের আধিকারিকদের সঙ্গে ৷

আরও পড়ুন : The Omicron Effect on Indians : ওমিক্রন থেকে সুরক্ষিত অধিকাংশ ভারতীয়, মত বিশেষজ্ঞের

বৈঠকে করোনার পরীক্ষা বৃদ্ধির পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি চিকিৎসার পরিকাঠামো ঠিক রাখা ও হোম আইসোলেশনের উপর জোর দেওয়ার কথা বলেছেন রাজেশ ভূষণ ৷ এর আগে করোনা সংক্রান্ত বিধি কড়া ভাবে মানা হচ্ছে কি না, তা নিয়ে নজরদারি বৃদ্ধিতে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে চিঠি দিয়েছিলেন তিনি ৷