সিমলা, 20 অগস্ট: গত 24 ঘণ্টার ভারী বৃষ্টিতে বেহাল হিমাচল প্রদেশে (Heavy Rain in Himachal) জারি হল হলুদ সতর্কতা ৷ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে বন্য়ার ভ্রুকুটি ৷ পাশাপাশি ভূমিধসের খবর পাওয়া গিয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৷ সবমিলিয়ে গত 24 ঘণ্টার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে রাজ্য়ে 22 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে (22 people died in Himachal Pradesh due to flood and landslides) ৷ 21 অগস্ট পর্যন্ত হিমাচলে হলুদ সতর্কতা জারি করেছে মৌসম ভবন (The Meteorological Department had issued a yellow alert in Himachal for 2 days) ৷

22 জনের মৃত্যুর পাশাপাশি রাজ্যজুড়ে নিখোঁজ 8 জন ৷ বৃষ্টি, ভূমিধস এবং মেঘ ভাঙা বৃষ্টির কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হিমাচলের মাণ্ডি, কাংড়া এবং চম্বা জেলা ৷ এরমধ্যে মাণ্ডি জেলায় প্রাণ হারিয়েছেন একই পরিবারের 8 জন ৷ মানুষের পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগে রাজ্যে এখনও পর্যন্ত 36টি গৃহপালিত পশুর প্রাণহানির খবর পাওয়া গিয়েছে ৷

চম্বা জেলার বানেত গ্রাম পঞ্চায়েতে বাড়ির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক শিশু-সহ দম্পতির ৷ প্রশাসনের সহযোগিতায় গ্রামবাসীরা গিয়ে ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে উদ্ধার করে তিনজনের দেহ ৷ এদিকে কাংড়া জেলায় ব্যাপক বৃষ্টিপাতের জেরে জলের তোড়ে ভেঙে গেল ব্রিটিশ আমলের একটি রেল সেতু ৷ যদিও নিরাপত্তাজনিত কারণে আগেই এই সেতুতে রেল চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছিল ৷ সেতু ভেঙে তাই কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর সামনে না-এলেও দেওয়াল ভেঙে কাংড়াতেও 2 জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে ৷ হিমাচলের দুর্যোগে বিপর্যস্ত জনজীবন পুনরুদ্ধারে ইতিমধ্যেই 232 টাকা বরাদ্দ হয়েছে ৷