ম্যাঙ্গালোর, 7 ফেব্রুয়ারি: সিটি নার্সিং হাসপাতালের হস্টেলের খাবার খেয়ে অসুস্থ 137 জন নার্সিং পড়ুয়া (Food Poison in Nursing College) ৷ রবিবার রাতে এই কলেজের হস্টেলের খাবারের তালিকায় ছিল ঘি-ভাত ও চিকেন কাবাব ৷ যা খাওয়ার পরেই অসুস্থ বোধ করেন পডুয়ারা (City Hospital) ৷ সোমবার সকালের মধ্যে প্রায় শতাধিক পড়ুয়া অসুস্থ হয়ে পড়েন ৷ প্রায় সকলেরই বমি ও পেট ব্যথার উপসর্গ ছিল (students are sick in mangalore due to food poisoning)। এজে হাসপাতালে 52 জন, কেএমসি জ্যোতিতে 18 জন, ইউনিটি হাসপাতালে 14 জন, সিটি হাসপাতালে 8 জন, মঙ্গলা হাসপাতালে 3 জন এবং কঙ্কনদী ফাদার মুলার হাসপাতালে 42 জন নার্সিং পড়ুয়া আপাতত চিকিৎসাধীন ৷

সূত্রের খবর, সোমবার সকালে একাধিক পড়ুয়া অসুস্থ হওয়ার তাঁরা ক্লাসে আসতে পারেননি ৷ তখনই পড়ুয়াদের অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করতেই সম্পূর্ণ ব্যাপারটি প্রকাশ্যে আসে ৷ প্রাথমিক ভাবে অনুমান, খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণেই ঘটনাটি ঘটেছে ৷ পডুয়াদের অসুস্থ হওয়ার খবর জানাজানি হতেই সিটি হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন প্রায় চারশো জন পড়ুয়া এবং অভিভাবকরা ৷ খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় ম্যাঙ্গালোর পুলিশ কমিশনার শশীকুমার ৷ এই প্রসঙ্গেই তিনি জানান, খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণেই নার্সিং পডুয়ারা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ৷ ইতিমধ্যেই 137 জন ছাত্রী ছ'টি ভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তবে কারও জীবনের ঝুঁকি নেই বলে জানিয়েছেন পুলিশ কমিশনার। ঘটনার তদন্ত শুরু করছে পুলিশ ৷

খাদ্যে বিষক্রিয়ায় জেরে অসুস্থ এক নার্সিং পড়ুয়া বলেন, "রবিবার রাতের খাবার খেয়ে আমাদের মধ্যে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। হস্টেলের খাবারে ভাত ও মুরগির মাংস পরিবেশন করা হয়েছিল। সেটি খাওয়ার পরেই একাধিক পড়ুয়া অসুস্থ হয়ে পড়ে ৷ ম্যাঙ্গালোর পুলিশ কমিশনার শশীকুমার বিভিন্ন হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন । বিষয়টি খতিয়ে দেখে তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন ৷

খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণ জানতে ইতিমধ্যেই জেলা সার্ভেয়ারদের একটি দল পরিদর্শনে যান সিটি হাসপাতাল ৷ অসুস্থ শিক্ষার্থী ও চিকিৎসকদের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন। হোস্টেলে গিয়ে শিক্ষার্থীদের খাওয়া খাবারের নমুনা সংগ্রহ করেন তাঁরা । স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অশোক বলেন, "অনেক শিক্ষার্থী আতঙ্কে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। পড়ুয়াদের অবস্থা স্থিতিশীল ৷ শীঘ্রই অনেক ছাত্রীকে ছেড়ে দেওয়া হবে, ভয়ের কোনও কারণ নেই ৷