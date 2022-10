.

Common man performs traffic duty: ৰাজপথত সাধাৰণ লোকে ল’লে যান-বাহন নিয়ন্ত্ৰণৰ দায়িত্ব Published on: 22 minutes ago

যান-বাহন আৰক্ষীৰ ৰূপত এজন সাধাৰণ লোক ৷ ট্ৰেফিক পইন্টত যান-বাহনসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে লোকজন (Common man as traffic police in Narengi) ৷ এজন যান-বাহন আৰক্ষীয়ে যিদৰে হাতৰ ভংগিমাৰে যান-বাহনসমূহক যাবলৈ বা ৰ’বলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে, অনুৰূপ ধৰণে এই লোকজনেও নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে যান-বাহন ৷ এই দৃশ্য দেখা গ’ল নাৰেংগীৰ কাৰ্বন গেট ট্ৰেফিক পইন্টত ৷ দৰাচলতে ট্ৰেফিক পইন্টটোত পুৱাৰ ভাগত নাছিল কোনো ট্ৰেফিক পুলিচ (No Traffic police in Narengi) ৷ যাৰ ফলত সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ যান-জঁটৰ সমস্যা (Heavy traffic in Narengi)৷ তাকে দেখি আগবাঢ়ি আহিল গোপাল বাহাদুৰ নামৰ এই লোকজন ৷ যান-বাহন আৰক্ষীৰ দৰেই সুন্দৰভাৱে লোকজনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰা দেখা গ’ল যান-জঁট ৷