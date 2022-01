গুৱাহাটী, 20 জানুৱাৰী : পৌৰ নিৰ্বাচনক লৈ বিশেষভাৱে তৎপৰ হৈ পৰিছে গেৰুৱা দল বিজেপি ৷ বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ গুৱাহাটীৰ হেঙেৰাবাৰীস্থিত মুখ্য কাৰ্যালয়ত দলৰ ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়া সভা অনুষ্ঠিত হয় ৷ সভাত আগন্তুক পৌৰ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত বিশদভাৱে আলোচনা কৰি দলীয় ৰণকৌশলৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰা হয় (Discussion on municipal elections) ৷ লগতে সাংগঠনিক ভেঁটি আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগটো আলোচনা কৰা হয় ৷ এই বৈঠকৰ পিছতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কেইবাটাও বিষয়ত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই ৷

সাংবাদিকৰ আগত দলটোৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই কয় যে, বিষয়ববীয়া সভাত পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ কথা আলোচনা কৰা হৈছে ৷ চৰকাৰখনে ৰাজ্যৰ প্ৰগতিৰ হকে কাম কৰি গৈছে আৰু ৰাইজ চৰকাৰখনৰ লগত আছে ৷ বিৰোধী আজি ভাগ ভাগ হৈ আছে বুলি উল্লেখ কৰি কলিতাই কয় যে, বিৰোধীৰ বহুতে চৰকাৰখনৰ সংস্কাৰমুখী যাত্ৰাৰ সমভাগী হ'ব বিচাৰে ৷

ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত ভৱেশ কলিতাৰ মন্তব্য

ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনত ভাল ভোট পৰিছে বুলি সদৰী কৰে ৷ তদুপৰি মুঠ ভোটৰ প্ৰায় ৮০ শতাংশ ভোটে গেৰুৱা দলটোৱে লাভ কৰা বুলিও কলিতাই দাবী কৰে (80 per cent votes in favour of BJP at TKAC election, says Bhabesh Kalita) ৷ ৰাজ্যৰ নৱগঠিত আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল অসম জাতীয় পৰিষদ চমুকৈ এজেপিৰ প্ৰসংগত ৰাজনীতিবিদে ৰাজনীতিৰ গোন্ধ নাপাই মাছ-মাংসৰ গোন্ধ পাব নেকি বুলি কটাক্ষ কৰে ৷ এজেপিয়ে সেয়ে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ সমষ্টি নিৰ্ধাৰণক লৈ ৰাজনীতিৰ গোন্ধ পোৱা বুলিও কলিতাই দলটোক সমালোচনা কৰে ৷

ভৱেশ কলিতাই লগতে কয় যে, বিপিএফ দলে বিৰোধী পক্ষত থাকি ভাল পোৱা নাই ৷ আলহী আহিলে আমি খেদি নিদিও বুলি পৰোক্ষ ইংগিত প্ৰদান কৰি তেওঁ কয় যে বিপিএফে চৰকাৰৰ পক্ষত থাকিব বিচৰাটো আদৰণীয় ৷ কিন্তু ইউপিপিএলক অসন্তুষ্ট কৰি আমি ৰাজনীতি নকৰো বুলিও মন্তব্য কৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ৷

পৌৰ নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ বিজেপি

আনহাতে, বিধায়ক অমিয় ভূঞাৰ সন্দৰ্ভত বিষয়টো দলে বিবেচনা কৰাৰ কথা সদৰী কৰে ৷ লগতে কয় যে, আৰক্ষীয়ো সংযম হ'ব লাগে আৰু জনপ্ৰতিনিধিয়ো ৷

লগতে চাওক: ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনলৈ ৰাইজৰ ব্যাপক সঁহাৰি