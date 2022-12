ঘটনাবহুল 2022:

অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত 2022 বৰ্ষটো এটা ঘটনাবহুল বৰ্ষ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ৷ ক’ৰবাত যদি হত্যা, লুণ্ঠন, ধৰ্ষণ ক’ৰবাত চুৰি, ডকাইতি, প্ৰৱঞ্চনা, ধনদাবী, অপহৰণ ইত্যাদি(Crime in Assam) ৷ বিশেষতঃ ৰাজ্যখনৰ ভিতৰত গুৱহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হোৱা অপৰাধজনীত ঘটনাই পালেগৈ চূড়ান্ত পৰ্যায়(Crime in Guwahati) ৷ স্মাৰ্ট আৰক্ষীয়ে গিজগিজাই থকা মহানগৰী গুৱাহাটীৰ মহানাগৰিক প্ৰতিপল ত্ৰস্তমান জীৱন-সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তাক লৈ ৷ অৰ্থাৎ অতি উদ্বেগজনক ভাৱে গুৱাহাটী মহানগৰীত 2022 বৰ্ষটোত সংঘটিত হ’ল বহু সংখ্যক লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড , চুৰি-ডকাইতি, ধৰ্ষণ আৰু ভুৱা এনকাউন্টাৰৰ দৰে ঘটনা ৷

চাওঁ আহক, সময়ৰ বালিত বিস্মৃতি হ’বলৈ গৈ থকা 2022বৰ্ষত অসমৰ হৃদপিণ্ড গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তত সংঘটিত হোৱা আইন-শৃংখলাজনিত ঘটনাৰ কিছু অৱলোকন ৷

মনকৰিবলগীয়া যে 2022 বৰ্ষত ৰাজ্যত সংঘটিত হোৱা কেইবাটাও অপৰাধৰ ঘটনাই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বহুলভাৱে চৰ্চিত হৈছে । শেহতীয়াকৈ হৈ যোৱা অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনতো(Assam assembly winter session) ৰাজ্যত সংঘটিত হোৱা বহু হিংসাত্মক ঘটনা আৰু গুৱাহাটীত বৃদ্ধি পোৱা অপৰাধজনিত ঘটনাই চৰ্চা লাভ কৰিছে ৷ 2022বৰ্ষত ৰাজ্যত সংঘটিত হোৱা কেইটামান অপৰাধজনিত ঘটনাৰ তথ্য এনেধৰণৰ-

দৰঙৰ ধূলাকাণ্ড(Dhula rape and murder case):

ধূলাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল 2022 বৰ্ষৰ 11 জুনত । দৰং জিলাৰ ধূলা থানাৰ অন্তৰ্গত কৃষ্ণকমল বৰুৱা নামৰ এজন এছ এছ বি জোৱানৰ ঘৰত এগৰাকী কিশোৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ সৃষ্টি হৈছিল চাঞ্চল্যৰ(Dhula minor death case) । হুগ্ৰাজুলি প্ৰজা পথাৰ গাঁৱৰ 13 বছৰীয়া এগৰাকী কিশোৰী চিপ লৈ ওলমি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল কৃষ্ণকমল বৰুৱাৰ(Dhula oc Krishna Kamal Baruah) বাসগৃহত । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপত CIDৰ তদন্তৰ পিছতেই পোহৰলৈ আহিছিল সমগ্ৰ ঘটনা(Assam CID investigation) ৷ প্ৰকৃততে এয়া আছিল ধৰ্ষণ কৰি হত্যাৰ ৰূপ দিব বিচৰা এটা অতি ঘৃণনীয় ঘটনা ৷ ধনৰ লেনদেনেৰে ধৰ্ষণ আৰু হত্যাৰ ঘটনাটো গাপ দিব বিচৰা অভিযোগত দৰঙৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজমোহন ৰায়(Darrang SP Rajmohan Ray), অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰূপম ফুকন, ধূলা থানাৰ অ'চি উৎপল বৰা, কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশ আশীৰ্বাদ হাজৰিকা আৰু তিনিগৰাকী চিকিৎসক অনুপম শৰ্মা, অৰুণ চন্দ্ৰ ডেকা আৰু অজন্তা বৰদলৈক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ।

উল্লেখ্য যে, কিশোৰীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ এমাহৰ পিছত আৰম্ভ হৈছিল তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া । সমাধিস্থ কৰা মৃতদেহ খান্দি উলিয়াই ফৰেন্সিক আৰু বিজ্ঞানসন্মত তথ্য সংগ্ৰহৰ যোগেদি সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগুৱাই নিয়া হৈছিল । অসম আৰক্ষীৰ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত এই গোচৰটোৱে নতুন দিশৰ উন্মোচন কৰিছিল । ধৰ্ষণ আৰু হত্যাৰ ঘটনাটোক আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়া হৈছিল । এই ঘটনাত জড়িত ধূলা থানাৰ অ'চি উৎপল বৰাক(Dhula OC Utpal Bora) নিলম্বন কৰা হৈছিল । লগতে দৰঙৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজমোহন ৰায় আৰু অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰূপম ফুকনক নিলম্বন কৰা হৈছিল । পৰবৰ্তী সময়ত তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । যি ঘটনা এতিয়াও আদালতৰ বিচাৰাধীন ৷

নগাঁৱৰ কীৰ্তি কমল বৰা এনকাউণ্টাৰ(Kirti kamal Bora encounter):

ঘটনা 2022 চনৰ 22 জানুৱাৰী সন্ধিয়াৰ । নগাঁও চহৰৰ কচুলখোৱাত অসামৰিক পোছাকত থকা আৰক্ষী আৰু এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ মাজত হোৱা টনা আজোৰাৰ মাজতে সোমাই পৰিছিল নগাঁৱৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা কীৰ্তিকমল বৰা(Nagaon Kirti Kamal Bora) । কিন্তু তদানীন্তন নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক তথা IPS বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰৰ(SP Anand Mishra) শক্তিৰে শক্তিমান নগাঁও আৰক্ষীৰ এন্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাডৰ(Anti Narcotic Squad) এটা দলে যেন বীৰত্ব প্ৰদৰ্শন কৰিলে প্ৰাক্তন ছাত্ৰনেতা কীৰ্তিকমল বৰাৰ ওপৰত ।

আনন্দ মিশ্ৰ বাহিনীৰ গুলীত আহত কীৰ্তি কমল বৰা

এন্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাডৰ দলটোৰ নেতৃত্ব দিয়া নগাঁও আৰক্ষীৰ উপ-পৰিদৰ্শক প্ৰদীপ বনিয়াৰ বন্দুকৰ গুলীয়ে গুৰুতৰভাৱে আহত কৰে কীৰ্তিকমল বৰাক । পৰৱৰ্তী সময়ত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত(GMCH) ভৰ্তি কৰোৱাই চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হয় কীৰ্তিকমল বৰাক । কিন্তু চিৰদিনৰ বাবে ঘূণীয়া হ’ব লগা হ’ল নিৰীহ যুৱক কীৰ্তিকমল বৰাক ৷ কীৰ্তি কমল বৰাৰ পৰা ড্ৰাগছ পোৱা বুলি কোৱা হৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পোহৰলৈ আহিছিল আনন্দ মিশ্ৰ(SP Anand Mishra) বাহিনীৰ মিথ্যাচাৰ ৷ জাকিৰ হুছেইন নামৰ এটা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ সৈতে কীৰ্তি কমল বৰা জড়িত আছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল আনন্দ মিশ্ৰই ৷ ফলত নগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত বদলি হ’ব লগা হয় আনন্দ মিশ্ৰ(Anand Mishra transferred from Nagaon) ৷

আনন্দ মিশ্ৰক নগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ বদলি

বটদ্ৰৱা থানা অগ্নিকাণ্ড(Batadrava Police Station Fire):

ঘটনা 2022 বৰ্ষৰে 21 মে'ৰ । বটদ্ৰৱাৰ শালনাবড়িৰ ছফিকুল ইছলাম নামৰ এজন যুৱকৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাতে মৃত্যু হোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ বাবেই জ্বলি ছাঁইত পৰিণত হৈছিল নগাঁৱৰ বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানা(Batrava Thana burnt down) । বটদ্ৰৱা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছিল ছফিকুল ইছলামৰ পৰিয়ালৰ পৰা এটা হাঁহ আৰু নগদ ধন উৎকোচ হিচাপে বিচৰাৰ অভিযোগ । উৎকোচ নিদিয়াৰ বাবেই আৰক্ষীৰ প্ৰহাৰত ছফিকুল ইছলামৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিয়েই প্ৰতিবাদৰ নামত একাংশ উত্তেজিত লোকে জ্বলাই দিছিল বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানা ।

একাংশ উত্তেজিতলোকে অগ্নি সংযোগ কৰিলে বটদ্ৰৱা থানাত

য'ত জ্বলি ছাঁইত পৰিণত হৈছিল আৰক্ষী থানাৰ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰৰ লগতে সমূহ নথি-পত্ৰ । ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ এটা দিনৰ পিছতেই বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈছিল অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত(DGP Bhaskarjyoti Mahanta), বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং(SDGP GP Singh) । বটদ্ৰৱাত উপস্থিত হৈয়েই আৰক্ষী থানা আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ সৈতে বাংলাদেশৰ নিষিদ্ধ সংগঠন আনচৰুল বাংলাৰ লিংক থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই । ইফালে, ঘটনাৰ অন্যতম অভিযুক্ত আশ্বিকুল ইছলামৰ মৃত্যু হৈছিল আৰক্ষীৰ জিম্মাত ৷ এই ঘটনাক লৈ ন্যায়ালয়ত জবাবদিহি হ’বলগীয়াও হৈছে অসম আৰক্ষী ৷

বটদ্ৰৱা থানা অগ্নিকাণ্ডৰে ABT জড়িত থকাৰ সন্দেহ

গুৱাহাটীত অপৰাধ(Crime in Guwahati):

2022 চনটোত গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হ’ল বহুকেইটা লোমহৰ্ষক ঘটনা ৷ গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হোৱা অপৰাধ ৰোধ কৰাত যে আৰক্ষী বিফল হৈছে সেয়া অকপটে স্বীকাৰ কৰিছে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই ৷ কিন্তু ইমানৰ পিছতো আত্মপক্ষ সমৰ্থন কৰি পৰিস্থিতি অধিক বেয়া হোৱা নাই বুলিহে মন্তব্য কৰিছে ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই ৷

2022বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মহানগৰীৰ শিলপুখুৰীৰ বাপুজী নগৰত মনজিত ডেকা নামৰ এজন যুৱক বন্ধুৰ হাততে হত্যাৰ বলি হৈছিল(Murder in Guwahati) । একেটা মাহতে পশ্চিমবংগৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহি এজন প্ৰেমিকে বশিষ্ঠত ঘৰৰ ভিতৰতে প্ৰেমিকাৰ ককায়েক প্ৰেম কুমাৰ দেৱনাথক গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল(Firing in Guwahati) । এই ঘটনাৰ ২৪ ঘণ্টা পাৰ নৌহওঁতেই ছাত্ৰীবাৰীত অৱদেশ যাদৱ(Abdesh yadav Murder case) নামৰ ব্যৱসায়ীজনক দুজনীয়া দুৰ্বৃত্তই শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলীয়াই হত্যা কৰে । ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে অস্ত্ৰধাৰী দুবৃৰ্ত্তৰ টিঘিলঘিলিনি বৃদ্ধি পোৱা মহানগৰীত নিশাৰ সুযোগ লৈ দুৰ্বৃত্তই ডিঙি কাটি এজন ৰে’লৱে অভিযন্তাৰ পৰা লুট কৰি নিয়ে সোণৰ আ-অলংকাৰ(Guwahati railway engineer murder in Guwahati) ।

ইফালে, মঠঘৰীয়াৰ বড়ো চকৰ বাসিন্দা অভিযন্তা কিশোৰ কলিতাক নুনমাটিত আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় দুৰ্বৃত্তৰ দলে । ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে সাতগাঁৱৰ আমবাৰীত ৰৌছন আলী ওৰফে চানা নামৰ এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনা জোৱানক হাবিবুৰ ৰহমান নামৰ এজন লোকে মাছ কটা দাৰে ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰে । এই ঘটনাৰ দুদিন পূৰ্বে মহানগৰীৰ হেঙেৰাবাৰীতো এপেকেট গুটখাৰ বাবে মইনুল আলী নামৰ এজন দোকানীয়ে মনোজ ৰংপি নামৰ এজন যুৱকক ছুৰীকাঘাত কৰিছিল ।

আনহাতে, ফটাশিল আমবাৰীত অনু হাজৰিকা নামৰ অকলশৰীয়া মহিলাগৰাকীক ঘৰত কাম কৰা লোকেই হত্যা কৰি ধন লুটি নিছিল(Guwahati Anu Hazarika Murder case) । আনকি মহানগৰীৰ পাঞ্জাবাৰীৰ পূৰৱী ডেইৰীৰ সন্মুখত ২১ নৱেম্বৰত দিন-দুপৰতে অচিনাক্ত বন্দুকধাৰীয়ে ৰঞ্জিত বৰা(Guwahati Ranjit Bora Murder Case) নামৰ এজন ব্যৱসায়ীক গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল । যি হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত আছিল ছুপাৰী কিলাৰ(Supari killer in Guwahati) ৷ হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তৰ লগতে সহযোগীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে ৷ যি ঘটনাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে ৷

অসম আৰক্ষীৰ তথ্য মতে বিগত ছয় বছৰত মহানগৰীত অপৰাধৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে(Crime rate increasing in Guwahati) । তথ্য অনুসৰি ২০১১ চনৰ পৰা ২০১৫ চনলৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত মুঠ ১৮,৬৬৬ টা হত্যা(Murder in Guwahati), অপহৰণ(kidnapping in Guwahati), ডকাইতি(Dacoity in Guwahati), চুৰি(Thief in Guwahati) আদি বিভিন্ন অপৰাধৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । তাৰ বিপৰীতে ২০১৬ চনৰ পৰা ২০২২ চনৰ শেষলৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত মুঠ ৩১, ০০৫ টা হত্যা, অপহৰণ, ডকাইতি, চুৰি আদি বিভিন্ন অপৰাধৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । ইয়াৰে ভিতৰত ২০১৬ চনৰ পৰা ২০২২ চনলৈ ৩৬৪৮ টা অপহৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । আনহাতে হত্যাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৪২৫ টা ।

অপৰাধ নিৰ্মূলত আৰক্ষীৰ ভূমিকা:

মহানগৰীত অপৰাধজনিত ঘটনা বৃদ্ধি হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নৱেম্বৰৰ শেষত গৃহ বিভাগৰ বিষয়া, আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া আৰু মহানগৰ আৰক্ষীৰ বিষয়াৰ উপস্থিতিত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল(Assam police special conference) । আইন-শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ(Law and order situation in Guwahati), অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাক লৈ সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল ।‌

উল্লেখ্য যে, গৃহ বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়া আৰু আৰক্ষীৰ বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ উপস্থিতিত গুৱাহাটীৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল । বৈঠকত মহানগৰৰ সকলো থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া, এ চি পি, ডি চি পি উপস্থিত আছিল । অসম আৰক্ষীয়ে অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ‘ৰোডমেপ’ নতুনকৈ প্ৰস্তুত কৰিছে । গুৱাহাটীৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত সলনি কৰা হৈছে । পূৰ্বৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত হৰমিৎ সিঙক আতৰাই দিগন্ত বৰাক মহানগৰ আৰক্ষীৰ নতুন আয়ুক্তৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে । লক্ষণীয়ভাৱে অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে অত্যাধুনিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে ।

বিত্তীয় সংকটত আৰক্ষী(Assam Police in Financial Crisis):

বিত্তীয় সংকটৰ বাবে আৰক্ষীৰ আধুনিকীকৰণত সমস্যা হৈছে(Modernization of Assam Police) । লক্ষ্যণীয় যে, কেন্দ্ৰই 2021 বৰ্ষৰ তুলনাত আৰক্ষীৰ আধুনিকীকৰণৰ বাবে ১৫ কোটি টকা কৰ্তন কৰিছে । কেইবাখনো জিলাত টহলৰ বাবে আৰক্ষীৰ বাহনত পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ অভাৱ হৈছে । এনে বিত্তীয় সংকটৰ মাজত আৰক্ষীয়ে অত্যাধুনিক ব্যৱস্থাৰে কেনেদৰে অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণত সফল হয় সেয়া মনকৰিবলগীয়া ।

অসম আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ(Assam Police Encounter):

ইফালে, মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ নামত নিত্য-নতুন এনকাউণ্টাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । অৱশ্যে আৰক্ষীৰ বহুকেইটা এনকাউণ্টাৰ ইতিমধ্যে ভুৱা(Assam police fake encounter) বুলিও চিহ্নিত হৈছে যদিও অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণৰ স্বাৰ্থত থমকি ৰোৱা নাই আৰক্ষীৰ পিষ্টলৰ গুলী । 2022 বৰ্ষত ৰাজ্যত আৰক্ষীয়ে 24 টাকৈ এনকাউণ্টাৰ সংঘটিত কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে, একাংশ এনকাউণ্টাৰক লৈ ৰাইজে প্ৰশ্ন তুলিলেও(Questions on Assam Police Encounter) আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই এয়া আৰক্ষীৰ ‘একচন’ বুলিহে সদৰী কৰিছে । কিন্তু আৰক্ষীয়ে অপৰাধ দমন কৰিবলৈ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰাৰ লগতে এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যদিও ৰাজ্যত অপৰাধজনিত ঘটনা কিঞ্চিতো হ্ৰাস পোৱা নাই । আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ দেখিও থমকি ৰোৱা নাই অপৰাধী ।

ইফালে, অসম আৰক্ষীয়ে সংঘটিত কৰা এনকাউণ্টাৰৰ তথ্য শেহতীয়া অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনত দাখিল কৰিছে চৰকাৰে ৷ সমান্তৰালভাৱে, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে(Guwahati High Court on encounter) অসম আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰক লৈ ৰাজহুৱা স্বাৰ্থ জড়িত আবেদনৰ ভিত্তিত জাৰি কৰিছিল কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী ৷

অসমত মহিলাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ(Crime against women in Assam):

ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটীত পৰিকল্পিত অপৰাধ বৃদ্ধি পোৱাৰ সমান্তৰালকৈ মহিলাৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অপৰাধজনিত ঘটনা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে (Crime against women in Assam)। শেহতীয়াকৈ National Crime Record Bureau ৰ তথ্য মতে অসম মহিলাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধজনিত ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় স্থানত আছে । NCRB ৰ শেহতীয়া তথ্য মতে ধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসম দেশৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থানত আছে (Rape cases in Assam)।

ধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰ প্ৰদেশ দেশৰ ভিতৰত প্ৰথম ৷ 2021 চনত অসমত 47 টা ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে (Rape case in Assam in 2021)। তাৰ বিপৰীতে 2021 চনত উত্তৰ প্ৰদেশ 48 টা ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । উল্লেখ্য যে, National Crime Record Bureau তথ্য মতে 2020 চনত অসমত 46 টা ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । National Crime Record Bureau ৰ তথ্য মতে অসমত 2020 চনত মহিলাৰ বিৰুদ্ধে মুঠ 26,352 টা বিভিন্ন অপৰাধজনিত ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ বিপৰীতে 2021 চনত অসমত মহিলাৰ বিৰুদ্ধে মুঠ 29,046 টা বিভিন্ন অপৰাধজনিত ঘটনা সংঘটিত হৈছে ।

অসমত এটা বছৰত 2500 তকৈ অধিক মহিলাৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অপৰাধজনিত ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে ৷ NCRB ৰ তথ্য মতে অসমত 2021 চনত 563 টা ধৰ্ষণৰ চেষ্টা চলোৱা গোচৰ ৰুজু হৈছিল । আনহাতে অসমত 2021 চনত মহিলাৰ বিৰুদ্ধে শ্লীলতাহানিৰ 4,511 টা গোচৰ ৰুজু হৈছিল । অসমত স্বামী তথা আত্মীয়ৰ দ্বাৰা বোৱাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনাও বৃদ্ধি পাইছে । National Crime Record Bureauৰ তথ্য মতে 2020 চনত অসমত স্বামী তথা আত্মীয়ৰ দ্বাৰা বোৱাৰী নিৰ্যাতনৰ ক্ষেত্ৰত ধাৰা 498(A)ৰ অধীনত 12, 950 টা গোচৰ ৰুজু হৈছিল । আনহাতে, 2021 চনত অসমত বোৱাৰী নিৰ্যাতনৰ ক্ষেত্ৰত ধাৰা 498(A)ৰ অধীনত 12, 974 টা গোচৰ ৰুজু হৈছে ।

আকৌ NCRB ৰ তথ্য মতে 2020 চনত অসমত মহিলাৰ ওপৰত 7 টা এছিড আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ বিপৰীতে 2021 চনত অসমত মহিলাৰ ওপৰত 9 টা এছিড আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । অসমত বৃদ্ধি পাইছে মহিলা অপহৰণৰ ঘটনাও । NCRB ৰ তথ্য মতে 2020 চনত অসমত 5,739 টা মহিলাৰ মহিলাৰ অপহৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ বিপৰীতে 2021 চনত অসমত মহিলাৰ ওপৰত 5,866 টা মহিলাৰ অপহৰণৰ ঘটনাও সংঘটিত হৈছে ৷

