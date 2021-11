বৰপেটা, 26 নৱেম্বৰ : বঙাইগাঁৱৰ কেবিনেট বৈঠকৰ পিছত ততাতৈয়াকৈ বৰপেটাত উপস্থিত হয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু (ranuj pegu in barpeta) ৷ বৃহস্পতিবাৰে বৰপেটাত উপস্থিত হৈয়েই পোনে পোনে বৰপেটাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত প্ৰাচীন মহাবিদ্যালয় মাধৱ চৌধুৰী মহাবিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী গৰাকীয়ে (Ranoj Pegu visited MC College) ৷

বৰপেটাৰ এম চি কলেজত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু

মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে এখন বৈঠকত মিলিত হৈ তেখেতে ডিগ্ৰী আৰু ডিপ্ল’মা সন্দৰ্ভত বিশদ আলোচনা কৰে (discussion regarding degree diploma at mc college) ৷ অসমৰ এখন অন্যতম প্ৰাচীন মহাবিদ্যালয় হিচাপে স্বীকৃতি পোৱা এম চি কলেজক বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নীত (MC college to become university) কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰি তেওঁ জনায় যে, জীৱনৰ কৈশোৰ কালছোৱা তেখেতে বৰপেটাতে পাৰ কৰিছিল, সেই গতিকে বৰপেটাৰ সামূহিক উন্নয়নৰ লগতে মহাবিদ্যালয়খন বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নীত হোৱাতো তেওঁৰ একান্তই কাম্য ৷

মাধৱ চৌধুৰী মহাবিদ্যালয় পৰিদৰ্শন ৰণোজ পেগুৰ

সমান্তৰালকৈ, প্ৰতিখন জিলাতে একোখনকৈ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ দিশতো চৰ্চা চলি আছে বুলি তেখেতে জানিবলৈ দিয়ে ৷ মাতৃভাষাৰ প্ৰসাৰক প্ৰাধান্য দি সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল বিনা দ্বিধাৰে আগবাঢ়ি যাব পৰাকৈ ইংৰাজী ভাষাও শিকোৱা হ’ব বুলি তেখেতে কয় ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো দিশ সামৰি নতুন শিক্ষানীতিয়ে সমাজলৈ নতুনত্বৰ বাৰ্তা আনিব বুলি সাংবাদিকৰ আগত মত প্ৰকাশ কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ৷

