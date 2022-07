ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক,১২ জুলাই : নাছাৰ (NASA) জেমছ ৱেব মহাকাশ দূৰবীক্ষণত (James Webb Space Telescope) বন্দী হ'ল বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ প্ৰথমখন ৰঙীণ ফটো (First colorful image of Universe captured by James Webb Space Telescope)। এই ফটোখন বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৰ্বোচ্ছ ৰিজলিউশ্বনৰ । আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জ' বিডেনেও এই প্ৰথমখন ৰঙীণ ফটোক প্ৰশংসা কৰিছে (President Joe Biden share color photo of Universe)। ফটোখনত তাৰকাপুঞ্জ, নীহাৰিকা আৰু গেছেৰে আবৃত্ত গ্ৰহ ধৰা পৰিছে । এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, ইউৰোপীয় আৰু কানাডিয়ান মহাকাশ সংস্থাসমূহে বিশেষ প্ৰস্তুতি চলাইছিল ।

এক আন্তৰ্জাতিক সমিতিয়ে সিদ্ধান্ত লৈছে যে সম্পূৰ্ণ ৰঙীণ বৈজ্ঞানিক প্ৰথম আলোকচিত্ৰত ৭,৬০০ আলোকবৰ্ষ দূৰত ধূলি আৰু গেছৰ গ্ৰহ কেৰিনা নেবুলা (Carina Nebula) থাকিব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও, চাউদাৰ্ণ ৰিঙত নেবুলা অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব পাৰে, যি ২,০০০ আলোকবৰ্ষ দূৰত থকা এটা তিৰবিৰাই থকা তৰাৰ চাৰিওফালে আছে । কেৰিনা নেবুলা ইয়াৰ বিশাল স্তম্ভৰ বাবে বিখ্যাত য'ত 'মিষ্টিক মাউণ্টেইন' অন্তৰ্ভুক্ত আছে । হাবল স্পেচ টেলিস্কোপে ইয়াৰ তিনিটা প্ৰকাশ বৰ্ষ দীঘল মহাজাগতিক পিনেকল এক দৰ্শনীয় ছবিত বন্দী কৰিছিল ।

আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জ' বিডেনে টুইট কৰি কৈছে যে ৱেব স্পেচ টেলিস্কোপৰ এই প্ৰথমখন ৰঙীণ ফটো বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ বাবে এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত । জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান আৰু মহাকাশৰ সৈতে আমেৰিকা আৰু সমগ্ৰ মানৱ সভ্যতাৰ বাবে এটা ভাল দিন । ৰাষ্ট্ৰপতি বিডেনে ৱেবৰ প্ৰথম ফটোখন মুকলি কৰি কৈছে যে এইটো বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ এতিয়ালৈকে লোৱা আটাইতকৈ গভীৰ দৃশ্য ।

নাছাৰ বিষয়া নেলছনেও এক বিবৃতিত কৈছে যে এতিয়ালৈ লোৱা ফটোবোৰৰ ভিতৰত বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ এইখন আটাইতকৈ গভীৰ প্ৰতিচ্ছবি । তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে সংবাদমেলৰ পাছত ছবিবোৰ এখন এখনকৈ বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব ।

ইফালে ফটোবোৰ সংগ্ৰহ কৰা দূৰবীক্ষণটোৰো বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে । এই ৱেব দূৰবীক্ষণ হৈছে মহাকাশলৈ উৎক্ষেপণ কৰা আটাইতকৈ শক্তিশালী দূৰবীক্ষণবোৰৰ ভিতৰত অন্যতম । নাছাৰ উপ প্ৰশাসক পাম মেলৰয়ৰ এক বিবৃতি অনুসৰি, এই অভিযানৰ বাবে ২০ বছৰ ধৰি কাম কৰাৰ পৰ্যাপ্ত অতিৰিক্ত ইন্ধনৰ ক্ষমতা আছে ।

নাছাত ৱেবৰ উপ জ্যেষ্ঠ প্ৰকল্প বিজ্ঞানী জনাথন গাৰ্ডেনাৰে কৈছিল যে দূৰৈৰ তাৰকাপুঞ্জৰ সন্ধানত ৱেবটো প্ৰয়োজনীয় সময়তকৈ বহু আগতে কাম কৰিব পাৰে, যিবোৰ তাৰকাপুঞ্জৰ পৰা পোহৰ পাবলৈ কেইবা বিলিয়ন বছৰ লাগিছে সেই তাৰকাপুঞ্জৰ সন্ধান অতি সময়তে কৰিব পাৰে এই ৱেব দূৰবীক্ষণে ।

