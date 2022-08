নেশ্যনেল ডেস্ক, 30 আগষ্ট: ভাৰতৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে নগদ ধনৰ প্ৰবাহ সহজ কৰি তুলিবলৈ মেটাই (formerly Facebook) মঙলবাৰে বিজ্ঞাপনদাতাসকলৰ বাবে ন’-কষ্ট ইএমআই ফিচাৰ ঘোষণা কৰে । ন’-কষ্ট ইএমআই বৈশিষ্ট্যই বিজ্ঞাপনদাতাসকলক তেওঁলোকৰ বিজ্ঞাপন অভিযানৰ বাবে মেটাক অংশগ্ৰহণকাৰী বেংকৰ জৰিয়তে তিনিমাহৰ ভিতৰত সমতুল্য মাহিলী কিস্তিত ধন দিবলৈ অনুমতি দিব, তেওঁলোকৰ বাবে কোনো অতিৰিক্ত সুতৰ খৰচ নোহোৱাকৈ(Meta introduces no cost EMIs for advertisers in India)।

মেটাই কয় যে, তেওঁলোকে বেংকক প্ৰদান কৰিবলগীয়া প্ৰযোজ্য সুত বহন কৰিব আৰু ইয়াৰ বিজ্ঞাপন ব্যয়ৰ ওপৰত আগতীয়াকৈ ৰেহাই দিব। ন’-কষ্ট ই এম আই বিলিঙৰ জৰিয়তে বিজ্ঞাপনদাতাসকলে ই এম আইলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ ৩,২০০ টকাৰ পৰা ৫ লাখ টকাৰ ভিতৰত যিকোনো পৰিমাণ বাচি ল’ব পাৰে। মেটাৰ ভিতৰত ভাৰত হৈছে প্ৰথমখন দেশ য’ত নো-কষ্ট ইএমআই আৰম্ভ কৰা হৈছে ।

ইফালে, মেটাই কয় যে, ভাৰতত অনুষ্ঠিত হোৱা ‘Grow Your Business Summit’ৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণত মেটাই দেশৰ সকলো বিজ্ঞাপনদাতাৰ বাবে অন্যান্য উন্নত সেৱা সমৰ্থন বৈশিষ্ট্যও ঘোষণা কৰে । ভিপি আৰু এমডি (Facebook India) অজিত মোহনে কয় যে, “এই ঘোষণাসমূহৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ মেটাৰ প্ৰতিজন বিজ্ঞাপনদাতাই, তেওঁলোকৰ বিজ্ঞাপন ব্যয় নিৰ্বিশেষে, বিত্তীয় আৰু সেৱা সমৰ্থনৰ সুবিধা লাভ কৰিছে " ।

মেটাই ভাৰতৰ সকলো সক্ৰিয় বিজ্ঞাপনদাতাৰ বাবে 24x7 chat সমৰ্থনৰ কথাও ঘোষণা কৰে । যোৱা তিনি বছৰত মেটাই সময়মতে ঋণৰ সহজ সুবিধা লাভ কৰাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছে । ২০২০ চনত এই যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল, যেতিয়া ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে ১০ কোটি ডলাৰৰ বিশ্বব্যাপী অনুদানৰ অংশ হিচাপে ভাৰতৰ পাঁচখন চহৰৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে অনুদান ঘোষণা কৰা হৈছিল ।

২০২১ চনত মেটাই তৃতীয় পক্ষৰ ঋণ প্ৰদানৰ মঞ্চৰ জৰিয়তে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়িক বিজ্ঞাপনদাতাসকলৰ বাবে ব্যৱসায়িক ঋণ সক্ষম কৰাৰ বাবে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় ঋণৰ পদক্ষেপ আৰম্ভ কৰে। এই কাৰ্যসূচীৰ পৰিসৰ সমগ্ৰ ভাৰততে ১৯ হাজাৰ পিন ক’ডলৈ সম্প্ৰসাৰিত হৈছে আৰু এতিয়া মানুহে জামিনমুক্ত ব্যৱসায়িক ঋণৰ বাবে ৩০ হাজাৰ টকাৰ পৰা ১ কোটি টকালৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব বুলি কোম্পানীটোৱে জনায় ।

